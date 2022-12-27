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Орбан: якщо США припинять давати Україні гроші і зброю, війна припиниться

"Європейська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 15:26

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що українці можуть воювати доти, доки США підтримуватимуть їх зброєю і грошима.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в різдвяному інтерв’ю виданню Magyar Nemzet, повний текст якого був опублікований 27 грудня.

Орбан зазначив, що цей рік був найнебезпечнішим за останні тридцять років. За його словами, Угорщина зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, а зростання цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.

Віктор Орбан підтвердив позицію Угорщини, що у війні необхідне припинення вогню, а потім мирні переговори.

"Україна може продовжувати воювати тільки до тих пір, поки США підтримують їх грошима і зброєю. Якщо американці хочуть миру, то мир буде" - заявив він.

Щодо позиції Угорщини він зазначив, що Угорщина є "проугорською". "Наша відповідь на питання, чи ми знаходимося на хорошій чи поганій стороні історії, полягає в тому, що ми знаходимося на угорській стороні історії", - пояснив він.

"Ми підтримуємо і допомагаємо Україні, ми зацікавлені у виживанні суверенної України, і ми зацікавлені в тому, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи. Але ми не зацікавлені в тому, щоб здати всі наші економічні відносини з Росією", - підкреслив прем'єр-міністр Угорщини.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан повторив свої заяви про те, що, на його думку, миру в Україні найбільше посприяли би перемовини між Росією та США. 

Читайте також аналітичну статтю ЄвроПравди про кризу відносин України і Угорщини та як з неї вийти.

Теми: УгорщинаСША
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