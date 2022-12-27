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Орбан: если США прекратят давать Украине деньги и оружие, война прекратится

"Европейская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 14:26

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что украинцы могут воевать до тех пор, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в раздельном интервью изданию Magyar Nemzet, полный текст которого был опубликован 27 декабря.

Орбан отметил, что этот год был самым опасным за последние тридцать лет. По его словам, Венгрия столкнулась с опасностью быть втянутой в войну в Украине, а рост цен на энергоносители также толкает страну в опасном направлении.

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Виктор Орбан подтвердил позицию Венгрии, что в войне необходимо прекращение огня, а затем мирные переговоры.

"Украина может продолжать воевать только до тех пор, пока США поддерживают их деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, то мир будет" - заявил он.

Относительно позиции Венгрии он отметил, что Венгрия является "провенгерской". "Наш ответ на вопрос, находимся ли мы на хорошей или плохой стороне истории, заключается в том, что мы находимся на венгерской стороне истории", - пояснил он.

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"Мы поддерживаем и помогаем Украине, мы заинтересованы в выживании суверенной Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы. Но мы не заинтересованы в том, чтобы сдать все наши экономические отношения с Россией", - подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Напомним, ранее Виктор Орбан повторил свои заявления о том, что, по его мнению, миру в Украине больше всего поспособствовали бы переговоры между Россией и США.

Темы: ВенгрияСША
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