Кишинів домовився з невизнаним Придністров'ям про постачання електроенергії в січні

Молдовська компанія Energocom підписала контракт на січень із розташованою в невизнаному Придністров'ї Молдовською державною районною електростанцією (МДРЕС) про закупівлю електроенергії за тією самою ціною, що й у грудні – 73 долари за МВт-год.

Про це виданню NewsMaker у вівторок повідомило міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Молдови, передає "Європейська правда".

"У січні "Придністров'я" отримуватиме газ, який поставляє "Газпром", у розмірі 5,7 млн м³ на добу, як і в грудні. Своєю чергою МДРЕС бере на себе зобов'язання з постачання електроенергії також на рівні середньодобових показників попереднього місяця. Вартість електроенергії збережено", – ідеться в повідомленні міністерства.

Нагадаємо, 3 грудня Energocom підписала контракт із МДРЕС про закупівлю електроенергії за ціною 73 долари за МВт-год. Як заявив тоді міністр інфраструктури Молдови Андрей Спину, цього обсягу разом з електрикою, що надходить із Румунії, достатньо, щоб повністю покрити потреби Молдови.

Натомість 5,7 мільйона кубометрів газу на день, який постачає Молдові "Газпром", ідуть придністровським "Тираспольтрансгазу" і МДРЕС на виробництво електроенергії. При цьому Спину зазначав, що зобов'язання оплатити цей газ лягає на лівий берег (тобто Тирасполь).

Пізніше Спину також говорив, що в разі збереження грудневого контракту із МДРЕС і в січні 2023 року Кишинів зможе не тільки зберегти знижений тариф на електроенергію, а й знову його переглянути.

Зазначимо, що Молдова восени почала потерпати від стрімкого зростання цін на електроенергію, спричинених рішенням "Газпрому" обмежити постачання газу, який використовується для виробництва електроенергії, насамперед у "Придністров’ї" (хоча пізніше російська компанія своє рішення скасувала).

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У результаті Кишинів був змушений закуповувати електроенергію на біржі в Румунії за високими цінами, а також запровадити заходи економії. Крім того, на дефіцит електроенергії впливали аварійні відключення, спричинені російськими ракетними обстрілами території України.