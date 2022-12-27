Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кишинів домовився з невизнаним Придністров'ям про постачання електроенергії в січні

"Європейська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 14:32
Кишинів домовився з невизнаним Придністров'ям про постачання електроенергії в січні
скриншот

Молдовська компанія Energocom підписала контракт на січень із розташованою в невизнаному Придністров'ї Молдовською державною районною електростанцією (МДРЕС) про закупівлю електроенергії за тією самою ціною, що й у грудні – 73 долари за МВт-год.

Про це виданню NewsMaker у вівторок повідомило міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Молдови, передає "Європейська правда".

"У січні "Придністров'я" отримуватиме газ, який поставляє "Газпром", у розмірі 5,7 млн м³ на добу, як і в грудні. Своєю чергою МДРЕС бере на себе зобов'язання з постачання електроенергії також на рівні середньодобових показників попереднього місяця. Вартість електроенергії збережено", – ідеться в повідомленні міністерства.

Реклама:

Нагадаємо, 3 грудня Energocom підписала контракт із МДРЕС про закупівлю електроенергії за ціною 73 долари за МВт-год. Як заявив тоді міністр інфраструктури Молдови Андрей Спину, цього обсягу разом з електрикою, що надходить із Румунії, достатньо, щоб повністю покрити потреби Молдови.

Натомість 5,7 мільйона кубометрів газу на день, який постачає Молдові "Газпром", ідуть придністровським "Тираспольтрансгазу" і МДРЕС на виробництво електроенергії. При цьому Спину зазначав, що зобов'язання оплатити цей газ лягає на лівий берег (тобто Тирасполь).

Пізніше Спину також говорив, що в разі збереження грудневого контракту із МДРЕС і в січні 2023 року Кишинів зможе не тільки зберегти знижений тариф на електроенергію, а й знову його переглянути.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначимо, що Молдова восени почала потерпати від стрімкого зростання цін на електроенергію, спричинених рішенням "Газпрому" обмежити постачання газу, який використовується для виробництва електроенергії, насамперед у "Придністров’ї" (хоча пізніше російська компанія своє рішення скасувала).

У результаті Кишинів був змушений закуповувати електроенергію на біржі в Румунії за високими цінами, а також запровадити заходи економії. Крім того, на дефіцит електроенергії впливали аварійні відключення, спричинені російськими ракетними обстрілами території України.

Теми: МолдоваПридністров'яенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Молдова
Блінкен подякував Молдові за підтримку України
У Лаврова назвали Молдову "придатком київського режиму", Кишинів відповів
Делегація уряду Молдови приїде в Київ на День незалежності
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: