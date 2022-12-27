Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кишинев договорился с непризнанным Приднестровьем о поставках электроэнергии в январе

"Европейская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 14:32
Кишинев договорился с непризнанным Приднестровьем о поставках электроэнергии в январе
скриншот

Молдавская компания Energocom подписала контракт на январь с расположенной в непризнанном Приднестровье Молдавской государственной районной электростанцией (МГРЭС) о закупке электроэнергии по той же цене, что и в декабре - 73 доллара за МВт-ч.

Об этом изданию NewsMaker во вторник сообщило министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы, передает "Европейская правда".

"В январе "Приднестровье" будет получать газ, который поставляет "Газпром", в размере 5,7 млн м³ в сутки, как и в декабре. В свою очередь МДРЭС берет на себя обязательства по поставке электроэнергии также на уровне среднесуточных показателей предыдущего месяца. Стоимость электроэнергии сохранена", - говорится в сообщении министерства.

Реклама:

Напомним, 3 декабря Energocom подписала контракт с МГРЭС о закупке электроэнергии по цене 73 доллара за МВт-ч. Как заявил тогда министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину, этого объема вместе с электричеством, поступающим из Румынии, достаточно, чтобы полностью покрыть потребности Молдовы.

В то же время 5,7 миллиона кубометров газа в день, который поставляет Молдове "Газпром", идут приднестровским "Тираспольтрансгазу" и МГРЭС на производство электроэнергии. При этом Спину отмечал, что обязательство оплатить этот газ ложится на левый берег (то есть Тирасполь).

Позже Спину также говорил, что в случае сохранения декабрьского контракта с МДРЭС и в январе 2023 года Кишинев сможет не только сохранить сниженный тариф на электроэнергию, но и снова его пересмотреть.

ВИДЕО ДНЯ

Отметим, что Молдова осенью начала страдать от стремительного роста цен на электроэнергию, вызванного решением "Газпрома" ограничить поставки газа, используемого для производства электроэнергии, прежде всего в "Приднестровье" (хотя позже российская компания свое решение отменила).

В результате Кишинев был вынужден закупать электроэнергию на бирже в Румынии по высоким ценам, а также ввести меры экономии. Кроме того, на дефицит электроэнергии влияли аварийные отключения, вызванные российскими ракетными обстрелами территории Украины.

Темы: МолдоваПриднестровьеэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Молдова
Блинкен поблагодарил Молдову за поддержку Украины
У Лаврова назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил
Делегация правительства Молдовы приедет в Киев на День независимости
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: