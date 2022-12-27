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Кишинев договорился с непризнанным Приднестровьем о поставках электроэнергии в январе

"Европейская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 15:32
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Молдавская компания Energocom подписала контракт на январь с расположенной в непризнанном Приднестровье Молдавской государственной районной электростанцией (МГРЭС) о закупке электроэнергии по той же цене, что и в декабре - 73 доллара за МВт-ч.

Об этом изданию NewsMaker во вторник сообщило министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы, передает "Европейская правда".

"В январе "Приднестровье" будет получать газ, который поставляет "Газпром", в размере 5,7 млн м³ в сутки, как и в декабре. В свою очередь МДРЭС берет на себя обязательства по поставке электроэнергии также на уровне среднесуточных показателей предыдущего месяца. Стоимость электроэнергии сохранена", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, 3 декабря Energocom подписала контракт с МГРЭС о закупке электроэнергии по цене 73 доллара за МВт-ч. Как заявил тогда министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину, этого объема вместе с электричеством, поступающим из Румынии, достаточно, чтобы полностью покрыть потребности Молдовы.

В то же время 5,7 миллиона кубометров газа в день, который поставляет Молдове "Газпром", идут приднестровским "Тираспольтрансгазу" и МГРЭС на производство электроэнергии. При этом Спину отмечал, что обязательство оплатить этот газ ложится на левый берег (то есть Тирасполь).

Позже Спину также говорил, что в случае сохранения декабрьского контракта с МДРЭС и в январе 2023 года Кишинев сможет не только сохранить сниженный тариф на электроэнергию, но и снова его пересмотреть.

Отметим, что Молдова осенью начала страдать от стремительного роста цен на электроэнергию, вызванного решением "Газпрома" ограничить поставки газа, используемого для производства электроэнергии, прежде всего в "Приднестровье" (хотя позже российская компания свое решение отменила).

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В результате Кишинев был вынужден закупать электроэнергию на бирже в Румынии по высоким ценам, а также ввести меры экономии. Кроме того, на дефицит электроэнергии влияли аварийные отключения, вызванные российскими ракетными обстрелами территории Украины.

Темы: МолдоваПриднестровьеэнергетика
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