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На Миколаївщині вибухнула морська міна, яку прибило до берега

Валентина РоманенкоВівторок, 27 грудня 2022, 16:14
Ілюстративне фото Ізбірком

В районі села Коблеве Миколаївської області вибухнула морська міна, яку шторм прибив до берега.

Джерело: начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет у соцмережах

Пряма мова: "Ворожа морська міна. Саме таку знахідку виявили поліцейські сьогодні у Коблевому.

До берега її прибило через шторм і вона вибухнула. На щастя, обійшлося без потерпілих".

Деталі: Очільник місцевої поліції повідомив, що таких небезпечних предметів дуже багато. Правоохоронець закликав громадян бути пильними та не наражати себе та своїх близьких на небезпеку.

При виявленні вибухівки або будь-якого іншого небезпечного предмета, одразу телефонуйте на 102.

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Теми: Миколаївська область
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