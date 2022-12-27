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На Миколаївщині вибухнула морська міна, яку прибило до берега

Валентина РоманенкоВівторок, 27 грудня 2022, 15:14
На Миколаївщині вибухнула морська міна, яку прибило до берега
Ілюстративне фото Ізбірком

В районі села Коблеве Миколаївської області вибухнула морська міна, яку шторм прибив до берега.

Джерело: начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет у соцмережах

Пряма мова: "Ворожа морська міна. Саме таку знахідку виявили поліцейські сьогодні у Коблевому.

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До берега її прибило через шторм і вона вибухнула. На щастя, обійшлося без потерпілих".

Деталі: Очільник місцевої поліції повідомив, що таких небезпечних предметів дуже багато. Правоохоронець закликав громадян бути пильними та не наражати себе та своїх близьких на небезпеку.

ВІДЕО ДНЯ

При виявленні вибухівки або будь-якого іншого небезпечного предмета, одразу телефонуйте на 102.

Теми: Миколаївська область
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