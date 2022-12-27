На Миколаївщині вибухнула морська міна, яку прибило до берега
Вівторок, 27 грудня 2022, 16:14
В районі села Коблеве Миколаївської області вибухнула морська міна, яку шторм прибив до берега.
Джерело: начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет у соцмережах
Пряма мова: "Ворожа морська міна. Саме таку знахідку виявили поліцейські сьогодні у Коблевому.
До берега її прибило через шторм і вона вибухнула. На щастя, обійшлося без потерпілих".
Деталі: Очільник місцевої поліції повідомив, що таких небезпечних предметів дуже багато. Правоохоронець закликав громадян бути пильними та не наражати себе та своїх близьких на небезпеку.
При виявленні вибухівки або будь-якого іншого небезпечного предмета, одразу телефонуйте на 102.
ВІДЕО ДНЯ