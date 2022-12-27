На Миколаївщині вибухнула морська міна, яку прибило до берега

В районі села Коблеве Миколаївської області вибухнула морська міна, яку шторм прибив до берега.

Джерело: начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет у соцмережах

Пряма мова: "Ворожа морська міна. Саме таку знахідку виявили поліцейські сьогодні у Коблевому.

До берега її прибило через шторм і вона вибухнула. На щастя, обійшлося без потерпілих".

Деталі: Очільник місцевої поліції повідомив, що таких небезпечних предметів дуже багато. Правоохоронець закликав громадян бути пильними та не наражати себе та своїх близьких на небезпеку.

При виявленні вибухівки або будь-якого іншого небезпечного предмета, одразу телефонуйте на 102.