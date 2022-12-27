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На Николаевщине взорвалась морская мина, которую прибило к берегу

Валентина РоманенкоВторник, 27 декабря 2022, 15:14
На Николаевщине взорвалась морская мина, которую прибило к берегу
Иллюстративное фото Ізбірком

В районе села Коблево Николаевской области взорвалась морская мина, которую шторм прибил к берегу.

Источник: начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет в соцсетях

Прямая речь: "Вражеская морская мина. Именно такую находку обнаружили полицейские сегодня в Коблево.

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К берегу ее прибило из-за шторма, и она взорвалась. К счастью, обошлось без пострадавших".

Детали: Глава местной полиции отметил, что таких опасных предметов очень много. Правоохранитель призвал граждан быть бдительными и не подвергать себя и своих близких опасности.

ВИДЕО ДНЯ

При обнаружении взрывчатки или любого другого опасного предмета необходимо звонить на 102.

Темы: Николаевская область
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