На Николаевщине взорвалась морская мина, которую прибило к берегу
Вторник, 27 декабря 2022, 15:14
В районе села Коблево Николаевской области взорвалась морская мина, которую шторм прибил к берегу.
Источник: начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет в соцсетях
Прямая речь: "Вражеская морская мина. Именно такую находку обнаружили полицейские сегодня в Коблево.
Реклама:
К берегу ее прибило из-за шторма, и она взорвалась. К счастью, обошлось без пострадавших".
Детали: Глава местной полиции отметил, что таких опасных предметов очень много. Правоохранитель призвал граждан быть бдительными и не подвергать себя и своих близких опасности.
ВИДЕО ДНЯ
При обнаружении взрывчатки или любого другого опасного предмета необходимо звонить на 102.