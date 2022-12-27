Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Австрії вважають реальною загрозу блекауту в ЄС

Вівторок, 27 грудня 2022, 16:00

Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер вважає, що Європейський Союз повинен готуватись до можливого повного відключення електроенергії, ризик чого значно зріс у зв’язку з повномасштабною війною Росії проти України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Таннер розповіла в інтерв’ю Die Welt.

"Ймовірність того, що найближчим часом відбудеться відключення електроенергії в деяких частинах Європейського Союзу, дуже висока. Питання не в тому, чи це станеться, а в тому, коли", – сказала глава Міноборони Австрії.

Реклама:

Вона нагадала, що сценарій широкомасштабного знеструмлення в ЄС австрійські військові прогнозували ще у 2020 році, й цей ризик значно зріс у зв'язку з війною в Україні.

"Для Путіна хакерські атаки на західні енергосистеми є засобом гібридної війни. Не варто робити вигляд, що це лише теорія. Ми повинні готуватися до відключень електроенергії в Австрії і в Європі", – наголосила Таннер.

Міністерка розповіла, що в Австрії до можливого блекауту готуються збройні сили та міністерство внутрішніх справ, проводячи спільні навчання та здійснюючи просвітницькі кампанії серед населення.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми регулярно практикуємо кризові операції з відключення електроенергії. До 2025 року ми вкладемо загалом 180 мільйонів євро для розширення 100 "казарм самозабезпечення", які мають достатнє енергозабезпечення і можуть експлуатуватися з електропостачанням", – додала вона.

Нагадаємо, що уряд Британії також тестує плани по боротьбі з відключеннями електроенергії, які можуть тривати до семи днів. Програма була розроблена ще до війни в Україні, але занепокоєння щодо енергопостачання зросло через погрози Росії припинити постачання енергоносіїв до Європи.

Масштабні відключення електроенергії в Україні тривають із жовтня в результаті ударів Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Теми: Австріяенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Австрія
Австрійська страхова компанія Uniqa йде з російського ринку
Смертельна ДТП з українцями в Австрії: водієм мікроавтобуса був батько загиблих дітей
В Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблі
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: