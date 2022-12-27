Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Австрии считают реальной угрозу блэкаута в ЕС

Вторник, 27 декабря 2022, 17:00

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер считает, что Европейский Союз должен готовиться к возможному полному отключению электроэнергии, риск чего значительно возрос в связи с полномасштабной войной России против Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Таннер рассказала в интервью Die Welt.

"Вероятность того, что в ближайшее время произойдет отключение электроэнергии в некоторых частях Европейского Союза, очень высока. Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда", - сказала глава Минобороны Австрии.

Она напомнила, что сценарий широкомасштабного обесточивания в ЕС австрийские военные прогнозировали еще в 2020 году, и этот риск значительно возрос в связи с войной в Украине.

"Для Путина хакерские атаки на западные энергосистемы являются средством гибридной войны. Не стоит делать вид, что это только теория. Мы должны готовиться к отключениям электроэнергии в Австрии и в Европе", - подчеркнула Таннер.

Министр рассказала, что в Австрии к возможному блэкауту готовятся вооруженные силы и министерство внутренних дел, проводя совместные учения и осуществляя просветительские кампании среди населения.

"Мы регулярно практикуем кризисные операции по отключению электроэнергии. До 2025 года мы вложим всего 180 миллионов евро для расширения 100 "казарм самообеспечения", которые имеют достаточное энергообеспечение и могут эксплуатироваться с электроснабжением", - добавила она.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, что правительство Британии также тестирует планы по борьбе с отключениями электроэнергии, которые могут длиться до семи дней. Программа была разработана еще до войны в Украине, но беспокойство относительно энергоснабжения возросло из-за угроз России прекратить поставки энергоносителей в Европу.

Масштабные отключения электроэнергии в Украине продолжаются с октября в результате ударов России по объектам энергетической инфраструктуры.

Темы: Австрияэнергетика
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото Бизнесмена и экс-депутата Жеваго задержали в Куршевеле – ГБР

Министр обороны Италии: под угрозой поражения РФ может применить тактическое ядерное оружие

фото, дополненоОтец с 7-летним сыном подорвались на мине на Харьковщине

Попытки россиян захватить Бахмут близятся к кульминации: у них уже нехватка солдат и снарядов – ISW

Дефицит в энергосистеме вырос из-за остановки некоторых блоков, области получили лимиты

В Беларуси трех "рельсовых партизан" приговорили к более чем 20 годам заключения

Все новости...
Австрия
В правительстве Австрии поддерживают вступление Украины в ЕС после реформ
В Австрии лавина накрыла группу лыжников, продолжаются поисково-спасательные работы
Австрия назвала Голодомор "ужасным преступлением"
Последние новости
15:07
Германия купила для Украины 480 генераторов, половина уже доставлены
15:07
Азовсталь, свадьба и прощание: фото из Украины вошли в рейтинг The Guardian 2022 года
14:54
Ученые израильского университета обнаружили 100 тысяч новых типов вирусов
14:38
В Крыму активистку приговорили к 7 годам колонии за "взрывчатку в футляре очков"
14:37
Иск Семочко к СВР будет рассматривать высший суд из-за разногласий в законе
14:35
Зерновая инициатива: из портов отправились еще 11 судов, 96 – в очереди на инспекцию в Босфоре
14:24
МИД Эстонии: предложение Украины исключить РФ из Совбеза ООН не имеет поддержки
14:02
Зеленский и гендиректор BlackRock договорились о координации в проектах восстановления Украины
13:38
Россияне запретили в Мариуполе массовые мероприятия на новогодние праздники
13:30
Рынок недвижимости понемногу восстанавливается, но есть нюансы. Прогнозы на 2023-й год
Все новости...