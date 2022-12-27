В Австрии считают реальной угрозу блэкаута в ЕС

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер считает, что Европейский Союз должен готовиться к возможному полному отключению электроэнергии, риск чего значительно возрос в связи с полномасштабной войной России против Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Таннер рассказала в интервью Die Welt.

"Вероятность того, что в ближайшее время произойдет отключение электроэнергии в некоторых частях Европейского Союза, очень высока. Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда", - сказала глава Минобороны Австрии.

Она напомнила, что сценарий широкомасштабного обесточивания в ЕС австрийские военные прогнозировали еще в 2020 году, и этот риск значительно возрос в связи с войной в Украине.

"Для Путина хакерские атаки на западные энергосистемы являются средством гибридной войны. Не стоит делать вид, что это только теория. Мы должны готовиться к отключениям электроэнергии в Австрии и в Европе", - подчеркнула Таннер.

Министр рассказала, что в Австрии к возможному блэкауту готовятся вооруженные силы и министерство внутренних дел, проводя совместные учения и осуществляя просветительские кампании среди населения.

"Мы регулярно практикуем кризисные операции по отключению электроэнергии. До 2025 года мы вложим всего 180 миллионов евро для расширения 100 "казарм самообеспечения", которые имеют достаточное энергообеспечение и могут эксплуатироваться с электроснабжением", - добавила она.

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Напомним, что правительство Британии также тестирует планы по борьбе с отключениями электроэнергии, которые могут длиться до семи дней. Программа была разработана еще до войны в Украине, но беспокойство относительно энергоснабжения возросло из-за угроз России прекратить поставки энергоносителей в Европу.

Масштабные отключения электроэнергии в Украине продолжаются с октября в результате ударов России по объектам энергетической инфраструктуры.