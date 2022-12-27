Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Австрии считают реальной угрозу блэкаута в ЕС

Вторник, 27 декабря 2022, 16:00

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер считает, что Европейский Союз должен готовиться к возможному полному отключению электроэнергии, риск чего значительно возрос в связи с полномасштабной войной России против Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Таннер рассказала в интервью Die Welt.

"Вероятность того, что в ближайшее время произойдет отключение электроэнергии в некоторых частях Европейского Союза, очень высока. Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда", - сказала глава Минобороны Австрии.

Реклама:

Она напомнила, что сценарий широкомасштабного обесточивания в ЕС австрийские военные прогнозировали еще в 2020 году, и этот риск значительно возрос в связи с войной в Украине.

"Для Путина хакерские атаки на западные энергосистемы являются средством гибридной войны. Не стоит делать вид, что это только теория. Мы должны готовиться к отключениям электроэнергии в Австрии и в Европе", - подчеркнула Таннер.

Министр рассказала, что в Австрии к возможному блэкауту готовятся вооруженные силы и министерство внутренних дел, проводя совместные учения и осуществляя просветительские кампании среди населения.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы регулярно практикуем кризисные операции по отключению электроэнергии. До 2025 года мы вложим всего 180 миллионов евро для расширения 100 "казарм самообеспечения", которые имеют достаточное энергообеспечение и могут эксплуатироваться с электроснабжением", - добавила она.

Напомним, что правительство Британии также тестирует планы по борьбе с отключениями электроэнергии, которые могут длиться до семи дней. Программа была разработана еще до войны в Украине, но беспокойство относительно энергоснабжения возросло из-за угроз России прекратить поставки энергоносителей в Европу.

Масштабные отключения электроэнергии в Украине продолжаются с октября в результате ударов России по объектам энергетической инфраструктуры.

Темы: Австрияэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Австрия
Австрийская страховая компания Uniqa уходит с российского рынка
Смертельное ДТП с украинцами в Австрии: водителем микроавтобуса был отец погибших детей
В Австрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: