Погода на Новий рік: температура підскочить до 9 тепла

На Новий рік в Україні очікується суттєве потепління – стовпчики термометрів місцями піднімуться до 9 градусів з позначкою плюс.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Завершення старого року і початок нового обіцяють бути теплими, без серйозних опадів, з температурою повітря +3+9 градусів".

Деталі: За прогнозом Діденко, Україна в середу опиниться під впливом потужної південної зони підвищеного атмосферного тиску. Тому 28 грудня в більшості областей суттєвих опадів не передбачається. Збільшуватимуть вологість хіба що тумани.

Лише в східних областях, на Полтавщині, Сумщині, у Дніпрі з районами та на південному сході близькість атмосферного фронту зумовить невеликий мокрий сніг та дощ. Але й там вже вдень все ж буде більше просто щільної хмарності, аніж якихось істотних опадів.

Волога погода супроводжуватиметься у середу рвучким вітром західного напрямку, який часом досягатиме значень сильного.

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0+5 градусів, на півдні +3+8 градусів.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві 28 грудня істотні опади малоймовірні. Західний вітер очікується поривчастим, часом до сильного. Вночі в столиці близько нуля, вдень +1+3 градуси.