Погода на Новый год: температура подскочит до 9 тепла

На Новый год в Украине ожидается существенное потепление - столбики термометров местами поднимутся до 9 градусов с отметкой плюс.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Завершение старого года и начало нового обещают быть теплыми, без серьезных осадков, с температурой воздуха +3+9 градусов".

Детали: По прогнозу Диденко, Украина в среду окажется под влиянием мощной южной зоны повышенного атмосферного давления. Поэтому 28 декабря в большинстве областей существенных осадков не предвидится. Увеличивать влажность будут разве что туманы.

Только в восточных областях, на Полтавщине, Сумщине, в Днепре с районами и на юго-востоке близость атмосферного фронта обусловит небольшой мокрый снег и дождь. Но и там уже днем все же будет больше просто плотной облачности, чем каких-то существенных осадков.

Влажная погода будет сопровождаться в среду порывистым ветром западного направления, который временами будет достигать значений сильного.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0+5 градусов, на юге +3+8 градусов.

ВИДЕО ДНЯ

В Киеве 28 декабря существенные осадки маловероятны. Западный ветер ожидается порывистым, временами до сильного. Ночью в столице около нуля, днем +1+3 градуса.