Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Погода на Новый год: температура подскочит до 9 тепла

Евгений КизиловВторник, 27 декабря 2022, 16:05
Погода на Новый год: температура подскочит до 9 тепла
Getty Images

На Новый год в Украине ожидается существенное потепление - столбики термометров местами поднимутся до 9 градусов с отметкой плюс.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Завершение старого года и начало нового обещают быть теплыми, без серьезных осадков, с температурой воздуха +3+9 градусов".

Реклама:

Детали: По прогнозу Диденко, Украина в среду окажется под влиянием мощной южной зоны повышенного атмосферного давления. Поэтому 28 декабря в большинстве областей существенных осадков не предвидится. Увеличивать влажность будут разве что туманы.

Только в восточных областях, на Полтавщине, Сумщине, в Днепре с районами и на юго-востоке близость атмосферного фронта обусловит небольшой мокрый снег и дождь. Но и там уже днем все же будет больше просто плотной облачности, чем каких-то существенных осадков.

Влажная погода будет сопровождаться в среду порывистым ветром западного направления, который временами будет достигать значений сильного.

ВИДЕО ДНЯ

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0+5 градусов, на юге +3+8 градусов.

В Киеве 28 декабря существенные осадки маловероятны. Западный ветер ожидается порывистым, временами до сильного. Ночью в столице около нуля, днем +1+3 градуса.

Темы: погодапразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
погода
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
Три температурных рекорда были в Киеве 27 августа
В Киеве ввели тепловой режим
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: