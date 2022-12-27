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У Лукашенка створили другий підрозділ спецпризначенців: хочуть боротися з диверсантами

Станіслав ПогоріловВівторок, 27 грудня 2022, 18:03
Фото: МВС Білорусі

В Білорусі створили вже другий загін спеціального призначення "Рись", курирувати який буде помічник самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка, інспектор по місту Мінськ Олександр Барсуков.

Джерело: пресслужба МВС Білорусі, видання "Зеркало"

Дослівно: "Основними завданнями нового загону спецпризначенців "Рись" є боротьба з незаконними збройними формуваннями та диверсійними розвідувальними групами".

Деталі: Очільник МВС Білорусі Іван Кубраков заявив, що рішення про створення подібних загонів пов'язане з війною в Україні, протестами у самій Білорусі, які влада спромоглася придушити, а також подіями у Казахстані.

"Ми вирішили збільшити бойові можливості Міністерства внутрішніх справ шляхом створення в Мінську і в подальшому у всіх обласних центрах загонів спеціального призначення", - підкреслив він.

5 грудня в Білорусі вже створили загін спеціального призначення з боротьби з диверсійно-розвідувальними групами і незаконними збройними формуваннями "Смерч".

Теми: БілорусьЛукашенко
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