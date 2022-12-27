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У Лукашенко создали второе подразделение спецназа: хотят бороться с диверсантами

Станислав ПогориловВторник, 27 декабря 2022, 18:03
Фото: МВД Беларуси

В Беларуси создали уже второй отряд специального назначения "Рысь", курировать который будет помощник самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко, инспектор по городу Минск Александр Барсуков.

Источник: пресс-служба МВД Беларуси, издание "Зеркало"

Дословно: "Основными задачами нового отряда спецназа "Рысь" является борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведывательными группами".

Детали: Глава МВД Беларуси Иван Кубраков заявил, что решение о создании подобных отрядов связано с войной в Украине, протестами в самой Беларуси, которые власти смогли подавить, а также событиями в Казахстане.

"Мы решили увеличить боевые возможности Министерства внутренних дел путем создания в Минске и в дальнейшем во всех областных центрах отрядов специального назначения", - подчеркнул он.

5 декабря в Беларуси уже создали отряд специального назначения по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями "Смерч".

Темы: БеларусьЛукашенко
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