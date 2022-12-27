Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Італія розглядає надання Україні засобів ППО – Мелоні в розмові із Зеленським

"Європейська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 18:10
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у вівторок провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Про це Зеленський повідомив у Twitter, передає "Європейська правда".

Під час розмови глава держави подякував очільниці уряду Італії за солідарність і всебічну підтримку України.

Також він привітав надання італійським урядом додаткових 10 мільйонів євро допомоги, які анонсував міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні на конференції з підтримки України в Парижі ще 13 грудня.

"Пані Мелоні повідомила про розгляд питання надання систем протиповітряної оборони для захисту українського неба. Обговорили "формулу миру", – додав Зеленський.

Про які саме системи ППО йдеться, наразі невідомо, та ще в листопаді ЗМІ писали, що Італія розглядає передання Україні систем SAMP/T і Aspide у межах нового пакета допомоги.

Нагадаємо, раніше прем'єрка Італії заявила, що хотіла б здійснити візит до України на початку 2023 року.

Джорджія Мелоні є лідеркою правої партії "Брати Італії", яка стала першою жінкою на посаді глави уряду у вересні.

Після перемоги на виборах вона пообіцяла підтримку Україні, а також наголошувала, що підтримує продовження військової допомоги Україні як єдину умову можливого досягнення миру Києва та Москви.

Теми: ІталіяППОУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Міська влада Одеси підтвердила демонтаж пам’ятника Катерині

Шойгу відправив на фронт свою ПВК, яка конкурує з "вагнерівцями" – Череватий

Кримський міст все більше працює на виїзд: Зеленський виступив у Раді із щорічним посланням

фото Бізнесмена і ексдепутата Жеваго затримали у Куршевелі – ДБР

Міністр оборони Італії: під загрозою поразки РФ може застосувати тактичну ядерну зброю

фото, доповненоБатько з 7-річним сином підірвались на міні на Харківщині

Усі новини...
Італія
Глава МЗС Італії сумнівається в готовності Путіна до переговорів
Прем’єрка Італії закликала вимикати світло, щоб відчути, як живуть українці
Прем’єрка Італії хоче поїхати в Україну в наступному році
Останні новини
16:22
У ЗСУ закликали дочекатись офіційного повідомлення Генштабу про Кремінну
16:00
Міська влада Одеси підтвердила демонтаж пам’ятника Катерині
15:58
Західна розвідка допомогла Німеччині викрити ймовірного російського шпигуна – ЗМІ
15:56
Через пошкодження магістрального газопроводу знизили тиск газу в мережі Донеччини
15:44
Шойгу відправив на фронт свою ПВК, яка конкурує з "вагнерівцями" – Череватий
15:31
Кримський міст все більше працює на виїзд: Зеленський виступив у Раді із щорічним посланням
15:15
Польські археологи виявили у гробницях єгипетських вельмож голови крокодилів
15:15
фото Суд дав 9 і 10 років заочно ексСБУшникам, які катували активіста в окупованому Криму
15:07
Німеччина купила для України 480 генераторів, половина вже доставлені
15:07
Азовсталь, весілля і прощання: фото з України увійшли у рейтинг The Guardian 2022 року
Усі новини...