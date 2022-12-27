Італія розглядає надання Україні засобів ППО – Мелоні в розмові із Зеленським

Президент Володимир Зеленський у вівторок провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Про це Зеленський повідомив у Twitter, передає "Європейська правда".

Під час розмови глава держави подякував очільниці уряду Італії за солідарність і всебічну підтримку України.

Також він привітав надання італійським урядом додаткових 10 мільйонів євро допомоги, які анонсував міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні на конференції з підтримки України в Парижі ще 13 грудня.

"Пані Мелоні повідомила про розгляд питання надання систем протиповітряної оборони для захисту українського неба. Обговорили "формулу миру", – додав Зеленський.

Про які саме системи ППО йдеться, наразі невідомо, та ще в листопаді ЗМІ писали, що Італія розглядає передання Україні систем SAMP/T і Aspide у межах нового пакета допомоги.

Висловив @GiorgiaMeloni подяку за солідарність і всебічну підтримку України. Привітав виділення 🇮🇹 урядом додаткових €10 млн допомоги. Пані Мелоні повідомила про розгляд питання надання систем ППО для захисту 🇺🇦 неба. Обговорили #ФормулаМиру ВІДЕО ДНЯ December 27, 2022

Нагадаємо, раніше прем'єрка Італії заявила, що хотіла б здійснити візит до України на початку 2023 року.

Джорджія Мелоні є лідеркою правої партії "Брати Італії", яка стала першою жінкою на посаді глави уряду у вересні.

Після перемоги на виборах вона пообіцяла підтримку Україні, а також наголошувала, що підтримує продовження військової допомоги Україні як єдину умову можливого досягнення миру Києва та Москви.