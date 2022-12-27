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Италия рассматривает предоставление Украине средств ПВО - Мелони в разговоре с Зеленским

"Европейская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 18:10
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, передает "Европейская правда".

Во время разговора глава государства поблагодарил главу правительства Италии за солидарность и всестороннюю поддержку Украины.

Также он приветствовал предоставление итальянским правительством дополнительных 10 миллионов евро помощи, которые анонсировал министр иностранных дел страны Антонио Таяни на конференции по поддержке Украины в Париже еще 13 декабря.

"Госпожа Мелони сообщила о рассмотрении вопроса предоставления систем противовоздушной обороны для защиты украинского неба. Обсудили "формулу мира", - добавил Зеленский.

О каких именно системах ПВО идет речь, пока неизвестно, но еще в ноябре СМИ писали, что Италия рассматривает передачу Украине систем SAMP/T и Aspide в рамках нового пакета помощи.

Напомним, ранее премьер Италии заявила, что хотела бы осуществить визит в Украину в начале 2023 года.

Джорджия Мелони является лидером правой партии "Братья Италии", которая стала первой женщиной на посту главы правительства.

После победы на выборах она пообещала поддержку Украине, а также подчеркивала, что поддерживает продолжение военной помощи Украине как единственное условие возможного достижения мира Киева и Москвы.

Темы: ИталияПВОУкраина
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