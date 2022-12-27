Російська армія потерпає від повального дезертирства на Луганщині

З лав російських військ на окупованій Луганщині все більше тікають солдати. Для боротьбі з дезертирством Росія збільшує кількість патрулів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: За даними генштабу, така ситуація склалася у зв'язку зі значними втратами особового складу росіян у Луганській області.

З метою утримання контролю над ситуацією російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів.