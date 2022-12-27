Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російська армія потерпає від повального дезертирства на Луганщині

Євген КізіловВівторок, 27 грудня 2022, 17:40
Російська армія потерпає від повального дезертирства на Луганщині
Getty Images

З лав російських військ на окупованій Луганщині все більше тікають солдати. Для боротьбі з дезертирством Росія збільшує кількість патрулів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: За даними генштабу, така ситуація склалася у зв'язку зі значними втратами особового складу росіян у Луганській області.

Реклама:

З метою утримання контролю над ситуацією російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів.

Теми: Луганська областьвійнаРосіяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Луганська область
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на Луганщині
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: