Російська армія потерпає від повального дезертирства на Луганщині
Вівторок, 27 грудня 2022, 18:40
З лав російських військ на окупованій Луганщині все більше тікають солдати. Для боротьбі з дезертирством Росія збільшує кількість патрулів.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: За даними генштабу, така ситуація склалася у зв'язку зі значними втратами особового складу росіян у Луганській області.
З метою утримання контролю над ситуацією російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів.
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