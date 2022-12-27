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Российская армия страдает от повального дезертирства на Луганщине

Евгений КизиловВторник, 27 декабря 2022, 18:40
Getty Images

Из рядов российских войск на оккупированной Луганщине все больше убегают солдаты. Для борьбы с дезертирством Россия увеличивает количество патрулей.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: По данным генштаба, такая ситуация сложилась в связи со значительными потерями личного состава россиян в Луганской области.

С целью удержания контроля над ситуацией российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения.

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Темы: Луганская областьвойнаРосcияармия
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