Окупант в перехопленні скаржиться, що армія РФ перестала платити за поранення
Вівторок, 27 грудня 2022, 17:42
У новому перехопленні розвідки окупант розповідає, що російське керівництво перестало виплачувати кошти окупантам, які отримали поранення. Також в РФ відмовляються звільняти найманців після завершення контракту.
Джерело: головне управління розвідки
Пряма мова: "За поранення взагалі перестали платити".
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Деталі: Зокрема, російський окупант розповів товаришу про примусове підписання контрактів, а також відсутність виплати за поранення:
- усіх примушують підписувати контракт;
- ніхто не хоче служити, а звільняють лише тих, кому за 50;
- за контузії, поранення припинили платити.
При цьому загарбник поділився "позитивом". Він розповів, що росіяни мають нову техніку, яку невдовзі відправлять на передову.
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