Окупант в перехопленні скаржиться, що армія РФ перестала платити за поранення

У новому перехопленні розвідки окупант розповідає, що російське керівництво перестало виплачувати кошти окупантам, які отримали поранення. Також в РФ відмовляються звільняти найманців після завершення контракту.

Джерело: головне управління розвідки

Пряма мова: "За поранення взагалі перестали платити".

Деталі: Зокрема, російський окупант розповів товаришу про примусове підписання контрактів, а також відсутність виплати за поранення:

усіх примушують підписувати контракт;

ніхто не хоче служити, а звільняють лише тих, кому за 50;

за контузії, поранення припинили платити.

При цьому загарбник поділився "позитивом". Він розповів, що росіяни мають нову техніку, яку невдовзі відправлять на передову.