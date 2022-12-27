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Окупант в перехопленні скаржиться, що армія РФ перестала платити за поранення

Альона Мазуренко Вівторок, 27 грудня 2022, 17:42
Окупант в перехопленні скаржиться, що армія РФ перестала платити за поранення
ФОТО: МІНОБОРОНИ РФ

У новому перехопленні розвідки окупант розповідає, що російське керівництво перестало виплачувати кошти окупантам, які отримали поранення. Також в РФ відмовляються звільняти найманців після завершення контракту.

Джерело: головне управління розвідки 

Пряма мова: "За поранення взагалі перестали платити".

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Деталі: Зокрема, російський окупант розповів товаришу про примусове підписання контрактів, а також відсутність виплати за поранення:

  • усіх примушують підписувати контракт;
  • ніхто не хоче служити, а звільняють лише тих, кому за 50;
  • за контузії, поранення припинили платити.
 

При цьому загарбник поділився "позитивом". Він розповів, що росіяни мають нову техніку, яку невдовзі відправлять на передову. 

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Теми: розвідкаокупаціявійна
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