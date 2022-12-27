Оккупант в перехвате жалуется, что армия РФ перестала платить за ранения
Вторник, 27 декабря 2022, 17:42
В новом перехвате разведки оккупант рассказывает, что российское руководство перестало выплачивать средства оккупантам, которые получили ранения. Также в РФ отказываются увольнять наемников после завершения контракта.
Источник: главное управление разведки
Прямая речь: "За ранения вообще перестали платить".
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Детали: В частности, российский оккупант рассказал товарищу о принудительном подписании контрактов, а также отсутствие выплаты за ранения:
- всех заставляют подписывать контракт;
- никто не хочет служить, а увольняют только тех, кому за 50;
- за контузии, ранения прекратили платить.
При этом захватчик поделился "позитивом". Он рассказал, что россияне имеют новую технику, которую вскоре отправят на передовую.
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