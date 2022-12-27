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Оккупант в перехвате жалуется, что армия РФ перестала платить за ранения

Алена МазуренкоВторник, 27 декабря 2022, 17:42
Оккупант в перехвате жалуется, что армия РФ перестала платить за ранения
ФОТО: МИНОБОРОНЫ РФ

В новом перехвате разведки оккупант рассказывает, что российское руководство перестало выплачивать средства оккупантам, которые получили ранения. Также в РФ отказываются увольнять наемников после завершения контракта.

Источник: главное управление разведки 

Прямая речь: "За ранения вообще перестали платить".

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Детали: В частности, российский оккупант рассказал товарищу о принудительном подписании контрактов, а также отсутствие выплаты за ранения:

  • всех заставляют подписывать контракт;
  • никто не хочет служить, а увольняют только тех, кому за 50;
  • за контузии, ранения прекратили платить.
 

При этом захватчик поделился "позитивом". Он рассказал, что россияне имеют новую технику, которую вскоре отправят на передовую. 

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Темы: разведкаоккупациявойна
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