Оккупант в перехвате жалуется, что армия РФ перестала платить за ранения

В новом перехвате разведки оккупант рассказывает, что российское руководство перестало выплачивать средства оккупантам, которые получили ранения. Также в РФ отказываются увольнять наемников после завершения контракта.

Источник: главное управление разведки

Прямая речь: "За ранения вообще перестали платить".

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Детали: В частности, российский оккупант рассказал товарищу о принудительном подписании контрактов, а также отсутствие выплаты за ранения:

всех заставляют подписывать контракт;

никто не хочет служить, а увольняют только тех, кому за 50;

за контузии, ранения прекратили платить.

При этом захватчик поделился "позитивом". Он рассказал, что россияне имеют новую технику, которую вскоре отправят на передовую.