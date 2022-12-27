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Глава МЗС Німеччини: з нинішньою Росією нормальних відносин бути не може

"Європейська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 17:51
Глава МЗС Німеччини: з нинішньою Росією нормальних відносин бути не може
АННАЛЕНА БЕРБОК. ФОТО GETTY IMAGES

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заперечує можливість ведення "нормальних відносин" із Росією, яка здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Бербок заявила в інтерв’ю румунському порталу Digi24.

"Ми повинні чітко усвідомлювати: з цією Росією не може бути нормальних відносин. Як і багато росіян, ми хочемо бачити мирну і демократичну Росію, яка не є загрозою для своїх сусідів. Та не будемо мати ілюзій – ми живемо в іншій реальності. Саме тому завданням має бути зміцнення нашої спільної безпеки проти Росії на постійній основі", – сказала глава німецького МЗС.

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Вона наголосила, що Захід продовжить посилювати санкції проти Росії доти, доки триває "брутальна агресивна війна та порушення міжнародного права", оскільки "Україна також захищає свободу Європи".

"Саме тому ми будемо поруч із нею стільки, скільки буде потрібно – зброєю, гуманітарною та фінансовою підтримкою", – підкреслила Бербок.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц допустив відновлення економічних відносин із Росією, але зауважив, що це можливо лише після припинення нею війни в Україні.

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Ще раніше Шольц висловив думку, що Європа може повернутися до довоєнного "мирного порядку" із Росією і вирішити "всі питання спільної безпеки" після війни в Україні, якщо президент РФ Володимир Путін відмовиться від агресії проти сусідніх держав.

Згідно з останнім опитуванням, більшість німців не вірять у завершення війни у 2023 році й підтримують переговори Києва та Москви.

Теми: НімеччинаРосіяУкраїнавійна
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