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Глава МИД Германии: с нынешней Россией нормальных отношений быть не может

"Европейская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 17:51
Глава МИД Германии: с нынешней Россией нормальных отношений быть не может
АННАЛЕНА БЕРБОК. ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отрицает возможность ведения "нормальных отношений" с Россией, которая осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Бербок заявила в интервью румынскому порталу Digi24.

"Мы должны четко осознавать: с этой Россией не может быть нормальных отношений. Как и многие россияне, мы хотим видеть мирную и демократическую Россию, которая не является угрозой для своих соседей. Но давайте не будем питать иллюзий - мы живем в другой реальности. Именно поэтому задачей должно быть укрепление нашей общей безопасности против России на постоянной основе", - сказала глава немецкого МИД.

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Она подчеркнула, что Запад продолжит усиливать санкции против России до тех пор, пока продолжается "грубая агрессивная война и нарушение международного права", поскольку "Украина также защищает свободу Европы".

"Именно поэтому мы будем рядом с ней столько, сколько потребуется - оружием, гуманитарной и финансовой поддержкой", - подчеркнула Бербок.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц допустил восстановление экономических отношений с Россией, но отметил, что это возможно только после прекращения ею войны в Украине.

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Еще ранее Шольц выразил мнение, что Европа может вернуться к довоенному "мирному порядку" с Россией и решить "все вопросы общей безопасности" после войны в Украине, если президент РФ Владимир Путин откажется от агрессии против соседних государств.

Согласно последнему опросу, большинство немцев не верят в завершение войны в 2023 году и поддерживают переговоры Киева и Москвы.

Темы: ГерманияРосcияУкраинавойна
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