Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Германии: с нынешней Россией нормальных отношений быть не может

"Европейская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 18:51
АННАЛЕНА БЕРБОК. ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отрицает возможность ведения "нормальных отношений" с Россией, которая осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Бербок заявила в интервью румынскому порталу Digi24.

"Мы должны четко осознавать: с этой Россией не может быть нормальных отношений. Как и многие россияне, мы хотим видеть мирную и демократическую Россию, которая не является угрозой для своих соседей. Но давайте не будем питать иллюзий - мы живем в другой реальности. Именно поэтому задачей должно быть укрепление нашей общей безопасности против России на постоянной основе", - сказала глава немецкого МИД.

Она подчеркнула, что Запад продолжит усиливать санкции против России до тех пор, пока продолжается "грубая агрессивная война и нарушение международного права", поскольку "Украина также защищает свободу Европы".

"Именно поэтому мы будем рядом с ней столько, сколько потребуется - оружием, гуманитарной и финансовой поддержкой", - подчеркнула Бербок.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц допустил восстановление экономических отношений с Россией, но отметил, что это возможно только после прекращения ею войны в Украине.

Еще ранее Шольц выразил мнение, что Европа может вернуться к довоенному "мирному порядку" с Россией и решить "все вопросы общей безопасности" после войны в Украине, если президент РФ Владимир Путин откажется от агрессии против соседних государств.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно последнему опросу, большинство немцев не верят в завершение войны в 2023 году и поддерживают переговоры Киева и Москвы.

Темы: ГерманияРосcияУкраинавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Городские власти Одессы подтвердили демонтаж памятника Екатерине

Крымский мост все больше работает на выезд: Зеленський выступил в Раде с ежегодным посланием

фото Бизнесмена и экс-депутата Жеваго задержали в Куршевеле – ГБР

Министр обороны Италии: под угрозой поражения РФ может применить тактическое ядерное оружие

фото, дополненоОтец с 7-летним сыном подорвались на мине на Харьковщине

Попытки россиян захватить Бахмут близятся к кульминации: у них уже нехватка солдат и снарядов – ISW

Все новости...
Германия
Глава оборонного комитета Бундестага: с РФ не будет нормальных отношений в течение десятилетий
В Бундестаге назвали тревожно недальновидным отказ правительства Шольца предоставить Украине танки
Германия за год почти повторила рекорд по экспорту оружия, более четверти отправили Украине
Последние новости
16:49
Международное право позволяет исключать страны из ООН - МИД Польши об инициативе Украины
16:45
Инвестиции в депозитные сертификаты приносят банкам четверть всех процентных доходов – НБУ
16:41
Чудом выжил: в Бразилии рыбак упал с лодки и два дня провел в океане
16:35
В Киеве издали буклет с новыми названиями улиц с 2014 года: где посмотреть
16:33
Сотни генераторов и трансформаторов: Кулеба рассказал о помощи "энергетической коалиции"
16:30
Количество русскоязычных книг, изданных в Украине, уменьшилось на 60%
16:26
На некоторых заправках исчезло топливо: что происходит
16:22
В ВСУ призвали дождаться официального сообщения Генштаба о Кременной
16:00
Городские власти Одессы подтвердили демонтаж памятника Екатерине
15:58
Западная разведка помогла Германии разоблачить вероятного российского шпиона - СМИ
Все новости...