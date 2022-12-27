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Глава ОВА закликав одеситів святкувати Новий рік вдома

Альона Мазуренко Вівторок, 27 грудня 2022, 19:34
головна новорічна ялинка-2023 у Києві. ФОТО: ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

Голова Одеської ОВА Максим Марченко закликав одеситів та мешканців області святкувати Новий рік цьогоріч вдома в сімейному колі - комендантська година 31 грудня розпочнеться як зазвичай о 23.00.

Джерело: Марченко у Telegram

Пряма мова: "Хочу зауважити щодо комендантської години в Новий рік. Думаю, усі згодні, що в такий важкий для країни час ми не маємо морального права організовувати масштабні святкування, доки наші воїни в окопах, у надважких умовах б’ються за Україну і доречніше буде відкласти масові святкування до нашої перемоги.

Тому закликаю мешканців Одещини цього року провести новорічні свята вдома в сімейному колі.

Комендантська година у цей день залишається без змін і триватиме як завжди, з 23-00 до 5-00 ранку".

Нагадаємо: 

  • У Києві також не планують скасовувати комендантську годину на новорічні свята.

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Теми: ОдесаОдеська областьсвяткуваннякомендантська година
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