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Глава ОВА призвал одесситов праздновать Новый год дома

Алена МазуренкоВторник, 27 декабря 2022, 19:34
главная новогодняя елка-2023 в Киеве. ФОТО: ВИТАЛИЙ КЛИЧКО

Председатель Одесской ОГА Максим Марченко призвал одесситов и жителей области праздновать Новый год в этом году дома в семейном кругу - комендантский час 31 декабря начнется как обычно в 23.00.

Источник: Марченко в Telegram

Прямая речь: "Хочу заметить относительно комендантского часа в Новый год. Думаю, все согласны, что в такое трудное для страны время мы не имеем морального права организовывать масштабные празднования, пока наши воины в окопах, в сверхтяжелых условиях бьются за Украину и уместнее будет отложить массовые празднования до нашей победы.

Поэтому призываю жителей Одесской области в этом году провести новогодние праздники дома в семейном кругу.

Комендантский час в этот день остается без изменений и продлится как всегда, с 23-00 до 5-00 утра".

Напомним:

  • В Киеве также не планируют отменять комендантский час на новогодние праздники.

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Темы: ОдессаОдесская областьпразднованиякомендантский час
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