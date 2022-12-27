Україна зробила "все, що можна було", для виконання рекомендацій щодо руху в ЄС – Стефанішина

В уряді України вважають, що на сьогодні ухвалили всі кроки для виконання семи рекомендацій Європейської комісії, за якими оцінюватиметься прогрес Києва щодо членства в Європейському Союзі.

Про це, як передає "Європейська правда", в етері телемарафону у вівторок заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона нагадала, що Україна розблокувала призначення керівника Спеціалізованої антиорупційної прокуратури, а також сподівається на якнайшвидше завершення конкурсу на керівника Національного антикорупційного бюро.

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Крім того, наприкінці року Верховна Рада ухвалила три ключові закони, які, за словами Стефанішиної, "майже десятиліття не знаходили політичного консенсусу": про забезпечення прав національних меншин, про ринок медіа, а також про конкурсну процедуру формування й відбору суддів Конституційного суду.

"Усе, що можна було зробити, організувати, забезпечити з цих семи рекомендацій, усе, що вимагало політичного консенсусу і щодо запуску конкурсних процесів, і щодо ухвалення законодавства, – ми зробили", – заявила віцепрем’єрка.

Вона нагадала, що Європейський Союз на прохання України погодився зробити ранню оцінку семи рекомендацій, яка очікується вже навесні 2023 року.

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"Прогрес з української сторони динамічний, ми не готові чекати ще цілий рік (до осені 2023 року) до політичної оцінки. Тому ми розраховуємо, що власне вже на початку березня будемо оцінювати наші кроки спільно з Європейським Союзом і готуватись до початку перемовин", – зазначила Стефанішина.

Досі у ЄС наполягали, що перша оцінка прогресу та рекомендації для "роботи над помилками" будуть представлені лише восени 2023 року. Це означало відтермінування процесу европейської інтеграції України мінімум на пів року і могло призвести до того, що офіційний початок переговорів про членство був би відкладений до формування нового складу комісії.

Детально "Європейська правда" пояснювала це у статті: Угорське гальмо. Як Брюссель відкладає подальше зближення України та Молдови з ЄС.

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