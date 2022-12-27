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Украина сделала "все, что можно было", для выполнения рекомендаций по движению в ЕС - Стефанишина

"Европейская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 19:45
ФОТО: GETTY

В правительстве Украины считают, что на сегодня приняли все шаги для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии, по которым будет оцениваться прогресс Киева относительно членства в Европейском Союзе.

Об этом, как передает "Европейская правда", в эфире телемарафона во вторник заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она напомнила, что Украина разблокировала назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также надеется на скорейшее завершение конкурса на руководителя Национального антикоррупционного бюро.

Кроме того, в конце года Верховная Рада приняла три ключевых закона, которые, по словам Стефанишиной, "почти десятилетие не находили политического консенсуса": об обеспечении прав национальных меньшинств, о рынке медиа, а также о конкурсной процедуре формирования и отбора судей Конституционного суда.

"Все, что можно было сделать, организовать, обеспечить из этих семи рекомендаций, все, что требовало политического консенсуса и по запуску конкурсных процессов, и по принятию законодательства, - мы сделали", - заявила вице-премьер.

Она напомнила, что Европейский Союз по просьбе Украины согласился сделать раннюю оценку семи рекомендаций, которая ожидается уже весной 2023 года.

"Прогресс с украинской стороны динамичный, мы не готовы ждать еще целый год (до осени 2023 года) до политической оценки. Поэтому мы рассчитываем, что собственно уже в начале марта будем оценивать наши шаги совместно с Европейским Союзом и готовиться к началу переговоров", - отметила Стефанишина.

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До сих пор в ЕС настаивали, что первая оценка прогресса и рекомендации для "работы над ошибками" будут представлены только осенью 2023 года. Это означало отсрочку процесса европейской интеграции Украины минимум на полгода и могло привести к тому, что официальное начало переговоров о членстве было бы отложено до формирования нового состава комиссии.

Подробно "Европейская правда" объясняла это в статье: Венгерский тормоз. Как Брюссель откладывает дальнейшее сближение Украины и Молдовы с ЕС.

Читайте также: Сдал ли парламент экзамен от ЕС? Анализ выполнения Украиной критериев Еврокомиссии.

Темы: ЕСУкраинаевроинтеграция
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