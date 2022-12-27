В уряді розповіли, як працюють із Угорщиною, що блокує рішення на підтримку України в ЄС

Українська сторона здійснює комунікацію з Угорщиною щодо рішень на підтримку України в контексті повномасштабної війни з Росією через Європейський Союз, і наразі така взаємодія є успішною.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в етері телемарафону у вівторок заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Угорщина – це якраз та країна, яка ухвалила свідоме рішення не надавати системну фінансову допомогу Україні, намагалась кілька разів блокувати фінансову допомогу Європейського Союзу для України, а також не надає військову допомогу нашій державі. Тому основна комунікація в питаннях, які залежать від Угорщини, здійснюється через взаємодію з Європейським Союзом", – розповіла вона.

За словами профільної віцепрем’єрки, на сьогодні така взаємодія "успішна, адже робота з цією країною ЄС призвела до того, що консенсус усе ж таки можна знайти і щодо фінансової допомоги Україні, і щодо підтримки санкцій".

"Але ця країна (Угорщина) справді показала своє обличчя. Зокрема голосуючи за останній пакет санкцій, саме Угорщина наполягала на виключенні із санкційного пакета трьох міністрів уряду злочинної Російської Федерації. І я думаю, що це більш красномовна позиція цієї країни, ніж будь-які заяви зокрема України", – додала вона.

Стефанішина водночас наголосила, що населення Угорщини прихистило велику кількість українців, які рятувались від війни, і громадяни України відчувають турботу з боку угорців, які "абсолютно не є учасниками тих політичних маніпуляцій, які сьогодні відбуваються в Угорщині".

"Тому сподіваємось, що підтримка громадян Угорщини, угорського народу також буде основоположною при ухваленні рішень, які дозволять нам рухатись далі", – підсумувала вона.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, головний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан вважає, що необхідно прискорити інтеграцію України до Європейського Союзу і водночас зберегти тісні зв’язки Угорщини з Росією.

Читайте також аналітичну статтю "ЄвроПравди" про кризу відносин України і Угорщини та як з неї вийти.