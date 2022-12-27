В Кабмине рассказали, как работают с Венгрией, блокирующей решения в поддержку Украины в ЕС

Украинская сторона осуществляет коммуникацию с Венгрией относительно решений в поддержку Украины в контексте полномасштабной войны с Россией через Европейский Союз, и сейчас такое взаимодействие является успешным.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в эфире телемарафона во вторник заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Венгрия - это как раз та страна, которая приняла сознательное решение не предоставлять системную финансовую помощь Украине, пыталась несколько раз блокировать финансовую помощь Европейского Союза для Украины, а также не предоставляет военную помощь нашему государству. Поэтому основная коммуникация в вопросах, которые зависят от Венгрии, осуществляется через взаимодействие с Европейским Союзом", - рассказала она.

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По словам профильного вице-премьера, на сегодня такое взаимодействие "успешное, ведь работа с этой страной ЕС привела к тому, что консенсус все же можно найти и по финансовой помощи Украине, и по поддержке санкций".

"Но эта страна (Венгрия) действительно показала свое лицо. В частности, голосуя за последний пакет санкций, именно Венгрия настаивала на исключении из санкционного пакета трех министров правительства преступной Российской Федерации. И я думаю, что это более красноречивая позиция этой страны, чем любые заявления, в частности, Украины", - добавила она.

Стефанишина одновременно подчеркнула, что население Венгрии приютило большое количество украинцев, которые спасались от войны, и граждане Украины чувствуют заботу со стороны венгров, которые "абсолютно не являются участниками тех политических манипуляций, которые сегодня происходят в Венгрии".

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"Поэтому надеемся, что поддержка граждан Венгрии, венгерского народа также будет основополагающей при принятии решений, которые позволят нам двигаться дальше", - подытожила она.

Напомним, главный советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан считает, что необходимо ускорить интеграцию Украины в Европейский Союз и одновременно сохранить тесные связи Венгрии с Россией.

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