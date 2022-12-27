Суд у Латвії зобов’язав надати притулок російському військовому запасу, який тікав від мобілізації

Адміністративний районний суд Латвії в середині грудня ухвалив рішення надати притулок у країні колишньому російському військовослужбовцю і співробітнику поліції всупереч рішенню Управління у справах громадянства та міграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Згідно з матеріалами справи, росіянин звернувся до прикордонної служби Латвії з проханням надати статус біженця або альтернативний статус, оскільки не згоден із вторгненням Росії в Україну і побоюється, що може опинитися в російській в'язниці або бути мобілізованим.

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У липні Управління у справах громадянства та міграції Латвії відмовило чоловікові через те, що він не був відомим політичним активістом і правозахисником у Росії і не підтримував будь-яку конкретну політичну силу, а також не підтвердив, що йому чи його родичам погрожували після його від’їзду через публічну незгоду з російською агресією.

Це рішення росіянин вирішив оскаржити в суді, де стверджував, що не бажає брати участь у злочинах Росії – тобто брати участь у війні в Україні, а виїхав з російської території, щойно отримав повістку до військкомату (він мав досвід служби механіком-водієм, тож мав бути призваний в армію і відправлений на фронт одним із перших).

Також росіянин стверджував, що брав активну участь у російському опозиційному русі, мітингах на підтримку опозиціонера Алєксєя Навального та проти нападу Росії на Україну.

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Служба державної безпеки Латвії у своєму висновку вказала, що категорично не підтримує в'їзд до країни громадян Росії з військовим досвідом, а також зазначила, що не може перевірити достовірність свідчень чоловіка, як і справжності отриманої ним повістки до військкомату.

Але суд своєю чергою назвав висновки латвійської спецслужби надто загальними й не пов’язаними з індивідуальними обставинами росіянина. У зв’язку з цим він зобов’язав Управління у справах громадянства та міграції ухвалити рішення про надання чоловіку статусу біженця в Латвії протягом одного місяця.

Нагадаємо, раніше латвійська влада відмовила в наданні притулку колишньому полковнику Федеральної служби безпеки Росії, який упродовж кількох років мав право на проживання в Латвії.