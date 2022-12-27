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Суд в Латвии обязал предоставить убежище российскому военному запаса, который бежал от мобилизации

"Европейская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 20:16
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Административный районный суд Латвии в середине декабря принял решение предоставить убежище в стране бывшему российскому военнослужащему и сотруднику полиции вопреки решению Управления по делам гражданства и миграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Согласно материалам дела, россиянин обратился в пограничную службу Латвии с просьбой предоставить статус беженца или альтернативный статус, поскольку не согласен с вторжением России в Украину и опасается, что может оказаться в российской тюрьме или быть мобилизованным.

В июле Управление по делам гражданства и миграции Латвии отказало мужчине из-за того, что он не был известным политическим активистом и правозащитником в России и не поддерживал какую-либо конкретную политическую силу, а также не подтвердил, что ему или его родственникам угрожали после его отъезда из-за публичного несогласия с российской агрессией.

Это решение россиянин решил обжаловать в суде, где утверждал, что не желает участвовать в преступлениях России - то есть участвовать в войне в Украине, а выехал с российской территории, как только получил повестку в военкомат (он имел опыт службы механиком-водителем, поэтому должен был быть призван в армию и отправлен на фронт одним из первых).

Также россиянин утверждал, что принимал активное участие в российском оппозиционном движении, митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального и против нападения России на Украину.

Служба государственной безопасности Латвии в своем заключении указала, что категорически не поддерживает въезд в страну граждан России с военным опытом, а также отметила, что не может проверить достоверность показаний мужчины, как и подлинности полученной им повестки в военкомат.

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Но суд в свою очередь назвал выводы латвийской спецслужбы слишком общими и не связанными с индивидуальными обстоятельствами россиянина. В связи с этим он обязал Управление по делам гражданства и миграции принять решение о предоставлении мужчине статуса беженца в Латвии в течение одного месяца.

Напомним, ранее латвийские власти отказали в предоставлении убежища бывшему полковнику Федеральной службы безопасности России, который на протяжении нескольких лет имел право на проживание в Латвии.

Темы: ЛатвиямобилизацияРосcиявойна
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