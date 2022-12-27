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Росіяни обстріляли пологове відділення у Херсоні

Альона Мазуренко Вівторок, 27 грудня 2022, 20:28
фото з місця події, ТГ Тимошенка

Російські окупанти обстріляли 27 грудня пологове відділення лікарні у Херсоні, ніхто не постраждав.

Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко

Пряма мова: "Херсон. Росіяни обстріляли пологове відділення лікарні. Обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини.

До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває 5 жінок після пологів".

Деталі: За словами Тимошенка, в результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Глава ОП Андрій Єрмак також відреагував на ворожий обстріл. За його словами, він не заздрить тим, хто віддавав накази і виконував їх: "Ми по кожному болотяному нікчемі доведемо справу до логічного завершення".

 
 

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Теми: ХерсонобстрілвійнаРосія
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