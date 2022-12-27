Россияне обстреляли родильное отделение в Херсоне

Российские оккупанты обстреляли 27 декабря родильное отделение больницы в Херсоне, никто не пострадал.

Источник: заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко

Прямая речь: "Херсон. Россияне обстреляли родильное отделение больницы. Обстреляли место, где сегодня родилось 2 ребенка.

До атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В заведении находится 5 женщин после родов".

Детали: По словам Тимошенко, в результате нападения никто не пострадал.

Глава ОП Андрей Ермак также отреагировал на вражеский обстрел. По его словам, он не завидует тем, кто отдавал приказы и выполнял их: "Мы по каждому болотному ничтожеству доведем дело до логического завершения".