Майже 90% українців проти повернення в Радянський Союз – опитування

87% опитаних українців відповіли, що не хочуть відновлення Радянського Союзу.

Джерело: соціологічне дослідження Центру Разумкова

Деталі: Під час опитування громадян України запитували, як вони ставляться до СРСР. Ці результати порівнювалися з тими, що були отримані у попередні роки.

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Якщо у 2000 році лише трохи більше половини (53%) респондентів однозначно відповідали, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу, то у 2021 році частка таких становила вже 69%, за даними останнього опитування (2022 року) — 87%.

Однозначно хочуть відновлення СРСР лише 3% опитаних (у 2000 р. таких було 19%, у 2021р. — 10%), ще 11% відповіли "так, але я розумію, що за сучасних умов це нереально" (у 2000 р. — 28,5%, у 2021р. — 21%).

Частка тих, хто не хотів би відновлення СРСР, становить переважну більшість у всіх регіонах Україні, включно зі сходом і півднем.

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Навіть серед представників найстаршої вікової групи, ті, хто не хотів би відновлення Радянського Союзу, становлять переважну більшість (74,5%), а серед тих, кому менше 30 років, ця частка зростає до 95%.

Серед тих, хто в родині розмовляє російською мовою, ця частка становить 79%, серед тих, хто розмовляє українською — 90%.

Опитування проводилося у вересні-жовтні 2022 року. Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.