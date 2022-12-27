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Почти 90% украинцев против возвращения в Советский Союз – опрос

Евгений КизиловВторник, 27 декабря 2022, 20:38
Getty Images

87% опрошенных украинцев ответили, что не хотят восстановления Советского Союза.

Источник: социологическое исследование Центра Разумкова

Детали: Во время опроса граждан Украины спрашивали, как они относятся к СССР. Эти результаты сравнивались с теми, которые были получены в предыдущие годы.

Если в 2000 году лишь чуть больше половины (53%) респондентов однозначно отвечали, что не стремятся к восстановлению Советского Союза, то в 2021 году доля таких составляла уже 69%, по данным последнего опроса (2022 год) - 87%.

Однозначно хотят восстановления СССР лишь 3% опрошенных (в 2000 г. таких было 19%, в 2021 г. - 10%), еще 11% ответили "да, но я понимаю, что в современных условиях это нереально" (в 2000 г. - 28,5%, в 2021 г. - 21%).

 

Доля тех, кто не хотел бы восстановления СССР, составляет подавляющее большинство во всех регионах Украины, включая восток и юг.

 

Даже среди представителей старшей возрастной группы, те, кто не хотел бы восстановления Советского Союза, составляют подавляющее большинство (74,5%), а среди тех, кому меньше 30 лет, эта доля возрастает до 95%.

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Среди тех, кто в семье разговаривает на русском языке, эта доля составляет 79%, среди тех, кто разговаривает на украинском - 90%.

 

Опрос проводился в сентябре-октябре 2022 года. Опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Темы: опросСССРУкраина
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