У Вірменії розкритикували РФ через примус до поступок Азербайджану та приєднання до "Союзної держави"

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян у понеділок заявив, що Росія, яка формально є стратегічним союзником його країни, примушує Єреван забезпечити Азербайджану коридор через свою територію, а також приєднатися до "Союзної держави" РФ і Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн".

Він заявив, що вторгнення Азербайджану на суверенну територію Вірменії 13 вересня, а також фактичне блокування Лачинського коридору, що пов'язує Вірменію з невизнаним Нагірним Карабахом, вкладаються в межі тиску Росії на Вірменію.

"Це широкий контекст, так би мовити, в контексті підтримки Азербайджану в плані отримання якоїсь дороги в так званій коридорній логіці через територію Вірменії", – заявив Григорян. На запитання ведучого, чи робиться все це заради коридору, секретар Радбезу Вірменії відповів так: "Зокрема. Іншими словами, за екстериторіальний коридор через територію Вірменії".

Також Григорян уперше підтвердив заяви деяких провладних вірменських депутатів про те, що Росія примушує Вірменію до вступу в "Союзну державу".

"Що стосується "Союзної держави", то, природно, звідси йде і тиск на Вірменію. І щоразу, коли вірменська демократія і демократична система чинять опір цьому, вона отримує інші види тиску, у вигляді військової сили", – заявив він.

У вівторок речник Путіна Дмитрій Пєсков у коментарі вірменському інформагентству News.am назвав заяви високопосадовця Вірменії "провокаційними". "Такі заяви можна розглядати як провокаційні. Вони не відповідають дійсності. Ніхто з російських чиновників це не говорив і ні через кого не доводив до вірменської сторони", – заявив він.

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Як зазначає News.am, критика Москви через примус до поступок Азербайджану та вступу в "Союзну державу РФ в Білорусі" вперше пролунала від вірменського посадовця такого високого рівня. Але це не перша критика Росії з боку Вірменії взагалі.

Нагадаємо, 12 грудня Лачинський коридор закрили для проїзду нібито через протест громадян Азербайджану, які вимагають зупинити вивезення з регіону корисних копалин. 13 грудня Азербайджан перекрив постачання газу з Вірменії до Нагірного Карабаху. 14 грудня Єреван звернувся в ЄСПЛ, щоб суд зобов'язав Баку розблокувати Лачинський коридор.

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