В Армении раскритиковали РФ: принуждает к уступкам Азербайджану и присоединению к "Союзному государству"

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в понедельник заявил, что Россия, которая формально является стратегическим союзником его страны, принуждает Ереван обеспечить Азербайджану коридор через свою территорию, а также присоединиться к "Союзному государству" РФ и Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн".

Он заявил, что вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении 13 сентября, а также фактическое блокирование Лачинского коридора, связывающего Армению с непризнанным Нагорным Карабахом, укладываются в рамки давления России на Армению.

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"Это широкий контекст, так сказать, в контексте поддержки Азербайджана в плане получения какой-то дороги в так называемой коридорной логике через территорию Армении", - заявил Григорян. На вопрос ведущего, делается ли все это ради коридора, секретарь Совбеза Армении ответил да: "В том числе. Другими словами, за экстерриториальный коридор через территорию Армении".

Также Григорян впервые подтвердил заявления некоторых провластных армянских депутатов о том, что Россия принуждает Армению к вступлению в "Союзное государство".

"Что касается "Союзного государства", то, естественно, отсюда идет и давление на Армению. И каждый раз, когда армянская демократия и демократическая система сопротивляются этому, она получает другие виды давления, в виде военной силы", - заявил он.

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Во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии армянскому информагентству News.am назвал заявления высокопоставленного чиновника Армении "провокационными". "Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны", - заявил он.

Как отмечает News.am, критика Москвы из-за принуждения к уступкам Азербайджана и вступления в "Союзное государство РФ в Беларуси" впервые прозвучала от армянского чиновника такого высокого уровня. Но это не первая критика России со стороны Армении вообще.

Напомним, 12 декабря Лачинский коридор закрыли для проезда якобы из-за протеста граждан Азербайджана, которые требуют остановить вывоз из региона полезных ископаемых. 13 декабря Азербайджан перекрыл поставки газа из Армении в Нагорный Карабах. 14 декабря Ереван обратился в ЕСПЧ, чтобы суд обязал Баку разблокировать Лачинский коридор.

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