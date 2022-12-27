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Центробанк РФ визнав, що не зможе повернути заблоковані за кордоном активи

Альона Мазуренко Вівторок, 27 грудня 2022, 21:22
Центробанк РФ визнав, що не зможе повернути заблоковані за кордоном активи
GETTY IMAGES

У Центробанку Росії визнали, що ймовірно, не зможуть повернути свої заблоковані активи за кордоном.

Джерело: пресслужба Центрального банку РФ

Дослівно: "У результаті санкцій частина активів російських банків виявилася повністю заблокованою...

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Перспективи повернення цих активів видаються вкрай низькими, незважаючи на те, що
з юридичної точки зору їх поки що не конфісковано... Не можна ігнорувати факт їх знецінення.

Деталі: В Росії заявили, що потребують "збалансованого рішення" у зв'язку із блокуванням коштів.

Дослівно: "Поки що в регулюванні не передбачено особливих підходів щодо заблокованих активів, оскільки ця проблема в подібних масштабах є новою для банків".

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Нагадаємо:

  • Канада ухвалила механізм конфіскації активів РФ на користь України. У червні там було ухвалено зміни до Закону "Про спеціальні економічні заходи" (Special Economic Measures Act), якими була створена можливість конфіскації та використання російських активів для допомоги Україні.
  • У грудні сенат США затвердив поправку про конфіскацію активів російських олігархів та їхнє передання на користь України.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у кінці листопада розповіла, що у світі заблокували 300 млрд євро резервів Центробанку Росії і заморозили 19 млрд євро у російських олігархів.

Читайте також: Патова конфіскація: чому в США вагаються з передачею Україні активів РФ.

Теми: Росіягроші
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