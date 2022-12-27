Центробанк РФ визнав, що не зможе повернути заблоковані за кордоном активи
У Центробанку Росії визнали, що ймовірно, не зможуть повернути свої заблоковані активи за кордоном.
Джерело: пресслужба Центрального банку РФ
Дослівно: "У результаті санкцій частина активів російських банків виявилася повністю заблокованою...
Перспективи повернення цих активів видаються вкрай низькими, незважаючи на те, що
з юридичної точки зору їх поки що не конфісковано... Не можна ігнорувати факт їх знецінення.
Деталі: В Росії заявили, що потребують "збалансованого рішення" у зв'язку із блокуванням коштів.
Дослівно: "Поки що в регулюванні не передбачено особливих підходів щодо заблокованих активів, оскільки ця проблема в подібних масштабах є новою для банків".
Нагадаємо:
- Канада ухвалила механізм конфіскації активів РФ на користь України. У червні там було ухвалено зміни до Закону "Про спеціальні економічні заходи" (Special Economic Measures Act), якими була створена можливість конфіскації та використання російських активів для допомоги Україні.
- У грудні сенат США затвердив поправку про конфіскацію активів російських олігархів та їхнє передання на користь України.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у кінці листопада розповіла, що у світі заблокували 300 млрд євро резервів Центробанку Росії і заморозили 19 млрд євро у російських олігархів.
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