Центробанк РФ визнав, що не зможе повернути заблоковані за кордоном активи

У Центробанку Росії визнали, що ймовірно, не зможуть повернути свої заблоковані активи за кордоном.

Джерело: пресслужба Центрального банку РФ

Дослівно: "У результаті санкцій частина активів російських банків виявилася повністю заблокованою...

Перспективи повернення цих активів видаються вкрай низькими, незважаючи на те, що

з юридичної точки зору їх поки що не конфісковано... Не можна ігнорувати факт їх знецінення.

Деталі: В Росії заявили, що потребують "збалансованого рішення" у зв'язку із блокуванням коштів.

Дослівно: "Поки що в регулюванні не передбачено особливих підходів щодо заблокованих активів, оскільки ця проблема в подібних масштабах є новою для банків".

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Нагадаємо:

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Канада ухвалила механізм конфіскації активів РФ на користь України. У червні там було ухвалено зміни до Закону "Про спеціальні економічні заходи" (Special Economic Measures Act), якими була створена можливість конфіскації та використання російських активів для допомоги Україні.

У грудні сенат США затвердив поправку про конфіскацію активів російських олігархів та їхнє передання на користь України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у кінці листопада розповіла, що у світі заблокували 300 млрд євро резервів Центробанку Росії і заморозили 19 млрд євро у російських олігархів.

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