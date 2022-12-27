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Центробанк РФ признал, что не сможет вернуть заблокированные за рубежом активы

Алена МазуренкоВторник, 27 декабря 2022, 21:22
Центробанк РФ признал, что не сможет вернуть заблокированные за рубежом активы
GETTY IMAGES

В Центробанке России признали, что вероятно, не смогут вернуть свои заблокированные активы за рубежом.

Источник: пресс-служба Центрального банка РФ

Дословно: "В результате санкций часть активов российских банков оказалась полностью заблокированной...

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Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то, что
с юридической точки зрения они пока не конфискованы... Нельзя игнорировать факт их обесценивания".

Детали: В России заявили, что нуждаются в "сбалансированном решении" в связи с блокировкой средств.

Дословно: "Пока в регулировании не предусмотрено особых подходов к заблокированным активам, поскольку эта проблема в подобных масштабах является новой для банков".

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Напомним:

  • Канада приняла механизм конфискации активов РФ в пользу Украины. В июне там были приняты изменения в Закон "О специальных экономических мерах" (Special Economic Measures Act), которыми была создана возможность конфискации и использования российских активов для помощи Украине.
  • В декабре Сенат США утвердил поправку о конфискации активов российских олигархов и их передаче в пользу Украины.
  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце ноября рассказала, что в мире заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и заморозили 19 млрд евро у российских олигархов.

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Темы: Росcияденьги
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