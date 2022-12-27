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У США говорять про труднощі в допомозі відновленню енергосистеми України – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 22:43
ФОТО УКРЕНЕРГО

Ремонт енергетичної інфраструктури України, яка постраждала від російських ракетних обстрілів, ускладнюється дефіцитом необхідних компонентів і несумісністю тих компонентів, які Києву можуть передати західні партнери.

Про це телеканалу CNN розповіло поінформоване американське джерело, передає "Європейська правда".

За його словами, США й партнери постали перед проблемою порушення глобального ланцюжка постачання необхідного для ремонту обладнання. Вирішити цю проблему у Вашингтоні намагаються разом із приватним сектором.

Крім того, деякі з важливих компонентів ремонту енергомережі, які використовуються в Сполучених Штатах, не сумісні в Україні, оскільки призначені для роботи на різних частотних діапазонах.

У короткостроковій перспективі американська сторона намагається визначити місцеперебування пріоритетних для української сторони об'єктів критичної інфраструктури, яка буде використовуватись для надання критично важливих послуг, як-то водо- й теплопостачання, навіть у разі блекауту.

Нагадаємо, в середині грудня Сполучені Штати відправили Україні першу частину свого енергетичного обладнання вартістю близько 13 мільйонів доларів, щоб підтримати енергетичну інфраструктуру країни після нападу зі сторони Росії.

Масштабні відключення електроенергії в Україні тривають із жовтня в результаті ударів Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури.

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Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс вважає, що метою ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України частково був підрив волі українців до опору, але доказів ефективності такої стратегії немає.

Теми: СШАенергетика
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