В США говорят о трудностях в помощи восстановлению энергосистемы Украины - СМИ

Ремонт энергетической инфраструктуры Украины, пострадавшей от российских ракетных обстрелов, осложняется дефицитом необходимых компонентов и несовместимостью тех компонентов, которые Киеву могут передать западные партнеры.

Об этом телеканалу CNN рассказал информированный американский источник, передает "Европейская правда".

По его словам, США и партнеры столкнулись с проблемой нарушения глобальной цепочки поставок необходимого для ремонта оборудования. Решить эту проблему в Вашингтоне пытаются вместе с частным сектором.

Кроме того, некоторые из важных компонентов ремонта энергосети, которые используются в Соединенных Штатах, не совместимы в Украине, поскольку предназначены для работы на разных частотных диапазонах.

В краткосрочной перспективе американская сторона пытается определить местонахождение приоритетных для украинской стороны объектов критической инфраструктуры, которая будет использоваться для предоставления критически важных услуг, таких как водо- и теплоснабжение, даже в случае блэкаута.

Напомним, в середине декабря Соединенные Штаты отправили Украине первую часть своего энергетического оборудования стоимостью около 13 миллионов долларов, чтобы поддержать энергетическую инфраструктуру страны после нападения со стороны России.

Масштабные отключения электроэнергии в Украине продолжаются с октября в результате ударов России по объектам энергетической инфраструктуры.

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Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс считает, что целью ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины частично был подрыв воли украинцев к сопротивлению, но доказательств эффективности такой стратегии нет.