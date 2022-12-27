Зеленський: Наступний рік має бути вирішальним
Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна готує сили оборони й безпеки до наступного року і це має бути вирішальний рік.
Джерело: відеозверненя Зеленського
Пряма мова: "Продовжуємо готувати сили оборони й безпеки України до наступного року. Це має бути вирішальний рік. Розуміємо, які ризики є зимою, розуміємо, що маємо зробити навесні, а отже, розуміємо, які результати має продемонструвати увесь сектор оборони й безпеки".
Деталі: За словами Зеленського, цей тиждень для України буде важливим із політичної точки зору: "Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей".
Головними цілями президент назвав - звільнення України від ворога, а також відновлення, повернення українців додому, подальше зближення держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі.
Він повідомив, що незабаром представить свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному посланні до Верховної Ради про зовнішнє та внутрішнє становище України.