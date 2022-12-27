Зеленський: Наступний рік має бути вирішальним

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна готує сили оборони й безпеки до наступного року і це має бути вирішальний рік.

Джерело: відеозверненя Зеленського

Пряма мова: "Продовжуємо готувати сили оборони й безпеки України до наступного року. Це має бути вирішальний рік. Розуміємо, які ризики є зимою, розуміємо, що маємо зробити навесні, а отже, розуміємо, які результати має продемонструвати увесь сектор оборони й безпеки".

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Деталі: За словами Зеленського, цей тиждень для України буде важливим із політичної точки зору: "Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей".

Головними цілями президент назвав - звільнення України від ворога, а також відновлення, повернення українців додому, подальше зближення держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі.

Він повідомив, що незабаром представить свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному посланні до Верховної Ради про зовнішнє та внутрішнє становище України.