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Зеленский: Следующий год должен быть решающим

Алена МазуренкоВторник, 27 декабря 2022, 22:53
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина готовит силы обороны и безопасности к следующему году и это должен быть решающий год. 

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Продолжаем готовить силы обороны и безопасности Украины к следующему году. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности".

Детали: По словам Зеленского, эта неделя для Украины будет важной с политической точки зрения: "Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей".

Главными целями президент назвал - освобождение Украины от врага, а также восстановление, возвращение украинцев домой, дальнейшее сближение государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире.

Он сообщил, что вскоре представит свой взгляд на реализацию этих задач в ежегодном послании к Верховной Раде о внешнем и внутреннем положении Украины.

Темы: ЗеленскийвойнаУкраинаРосcия
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