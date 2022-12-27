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Литовська православна церква засудила війну в Україні та просить про більшу незалежність від Москви

"Європейська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 23:13

Загальні збори Литовської православної церкви (ЛПЦ), які відбулися у вівторок у Вільнюсі, засудили війну проти України й ухвалили рішення прискорити процес досягнення ще більшої незалежності від Московського Патріархату.

Про це йдеться в заяві на сайті ЛПЦ, яку цитує "Європейська правда".

Збори констатували, що Литовська православна церква "без зволікання засудила війну проти України на всіх рівнях", та висловили підтримку антивоєнної позиції свого предстоятеля – митрополита Віленського і Литовського Інокентія.

Крім того, збори ЛПЦ "підтвердили вірність курсу на здобуття більшої церковної незалежності й ухвалили відповідне звернення до Священного Синоду" Російської православної церкви Московського Патріархату.

Як нагадується в заяві, митрополит Інокентій раніше звернувся до Синоду РПЦ з клопотанням про надання Литовській православній архієпископії статусу самокерованої церкви.

"Принципова позиція ЛПЦ полягає в тому, що церковний статус має бути приведений у відповідність до реального стану речей. Як відомо, Литовська православна архієпископія входить до числа традиційних релігійних громад Литви і є морально і фінансово незалежною релігійною організацією", – пояснюється в заяві.

Водночас там підкреслюють, що зв’язок ЛПЦ з РПЦ "є виключно канонічним і жодним чином не перешкоджає церковній самостійності".

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Як нагадує Delfi, раніше деякі з тепер уже колишніх литовських православних священнослужителів ініціювали відокремлення литовських православних від Московського Патріархату і просять Константинопольського Патріарха дозволити Литві відновити канонічне підпорядкування йому.

Через це предстоятель ЛПЦ Інокентій наприкінці червня відсторонив від священства чотирьох священиків як таких, що вчинили канонічні злочини.

Нагадаємо, в жовтні Собор Латвійської православної церкви ухвалив рішення звернутися до патріарха Російської православної церкви Кирила з проханням надати їй статус автокефальної та внести відповідні зміни до статуту.

Теми: церкварелігіявійнаРосія
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