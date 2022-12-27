Литовская православная церковь осудила войну в Украине и просит о большей независимости от Москвы

Общее собрание Литовской православной церкви (ЛПЦ), которое состоялось во вторник в Вильнюсе, осудило войну против Украины и приняло решение ускорить процесс достижения еще большей независимости от Московского Патриархата.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЛПЦ, которое цитирует "Европейская правда".

Собрание констатировало, что Литовская православная церковь "без промедления осудила войну против Украины на всех уровнях", и выразило поддержку антивоенной позиции своего предстоятеля - митрополита Виленского и Литовского Иннокентия.

Кроме того, собрание ЛПЦ "подтвердило верность курсу на обретение большей церковной независимости и приняло соответствующее обращение к Священному Синоду" Русской православной церкви Московского Патриархата.

Как напоминается в заявлении, митрополит Иннокентий ранее обратился в Синод РПЦ с ходатайством о предоставлении Литовской православной архиепископии статуса самоуправляемой церкви.

"Принципиальная позиция ЛПЦ заключается в том, что церковный статус должен быть приведен в соответствие с реальным положением вещей. Как известно, Литовская православная архиепископия входит в число традиционных религиозных общин Литвы и является морально и финансово независимой религиозной организацией", - поясняется в заявлении.

В то же время там подчеркивают, что связь ЛПЦ с РПЦ "является исключительно канонической и никоим образом не препятствует церковной самостоятельности".

ВИДЕО ДНЯ

Как напоминает Delfi, ранее некоторые из теперь уже бывших литовских православных священнослужителей инициировали отделение литовских православных от Московского Патриархата и просят Константинопольского Патриарха разрешить Литве восстановить каноническое подчинение ему.

Из-за этого предстоятель ЛПЦ Иннокентий в конце июня отстранил от священства четырех священников как совершивших канонические преступления.

Напомним, в октябре Собор Латвийской православной церкви принял решение обратиться к патриарху Русской православной церкви Кириллу с просьбой предоставить ей статус автокефальной и внести соответствующие изменения в устав.