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Зеленський анонсував "розмову" з Верховною Радою про наступний рік

Альона Мазуренко Вівторок, 27 грудня 2022, 23:31
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський анонсував послання до Верховної Ради щодо зовнішнього і внутрішнього становища України у наступний рік.

Джерело: відеозверненя Зеленського

Пряма мова: "Загалом цей тиждень для України буде важливим із політичного погляду. Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей.

Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, а й для кожного й кожної з нас.

Незабаром я представлю свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному посланні до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України.

Хочу, щоб це послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік".

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Теми: ЗеленськийВерховна Радавійна
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