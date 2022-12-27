Зеленський анонсував "розмову" з Верховною Радою про наступний рік
Президент Володимир Зеленський анонсував послання до Верховної Ради щодо зовнішнього і внутрішнього становища України у наступний рік.
Джерело: відеозверненя Зеленського
Пряма мова: "Загалом цей тиждень для України буде важливим із політичного погляду. Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей.
Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, а й для кожного й кожної з нас.
Незабаром я представлю свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному посланні до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України.
Хочу, щоб це послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік".
Нагадаємо:
- З міркувань безпеки влада не анонсує і не називає час виступу президента.