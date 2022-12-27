Зеленский анонсировал "разговор" с Верховной Радой о следующем годе

Президент Владимир Зеленский анонсировал послание к Верховной Раде относительно внешнего и внутреннего положения Украины в следующем году.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "В целом эта неделя для Украины будет важной с политической точки зрения. Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей.

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Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире - это все задачи на ближайшее время. И не только для государства, но и для каждого и каждой из нас.

Вскоре я представлю свой взгляд на реализацию этих задач в ежегодном послании к Верховной Раде о внешнем и внутреннем положении Украины.

Хочу, чтобы это послание было не отчетом, а нашим с вами разговором о следующем году".

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