Зеленский анонсировал "разговор" с Верховной Радой о следующем годе
Президент Владимир Зеленский анонсировал послание к Верховной Раде относительно внешнего и внутреннего положения Украины в следующем году.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "В целом эта неделя для Украины будет важной с политической точки зрения. Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей.
Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире - это все задачи на ближайшее время. И не только для государства, но и для каждого и каждой из нас.
Вскоре я представлю свой взгляд на реализацию этих задач в ежегодном послании к Верховной Раде о внешнем и внутреннем положении Украины.
Хочу, чтобы это послание было не отчетом, а нашим с вами разговором о следующем году".
Напомним:
- Из соображений безопасности власти не анонсируют и не называют время выступления президента.