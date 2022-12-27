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У Донецькій області відключили всі газові котельні

Альона Мазуренко Вівторок, 27 грудня 2022, 22:49
У Донецькій області відключили всі газові котельні
фото: ТГ Кириленка

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на території Донецької області відключили усі газові котельні через пошкодження магістрального газогону на Харківщині.

Джерело: Кириленко у Facebook

Дослівно: "Пошкодження магістрального газогону на Харківщині стало причиною вимушеного аварійного відключення котелень на території Донецької області.

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На даний час усі котельні, які працюють на газу, призупинили свою роботу.

Наразі сформовані ремонтні бригади для термінового виявлення й обстеження аварійної ділянки та проведення відновлювальних робіт".

Деталі: За словами Кириленка, швидкість відновлення роботи газогону, залежатиме від характеру пошкодження та його масштабу.

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Глава ОВА обіцяв додатково повідомляти про перебіг робіт, запуск котелень та відновлення газо- і теплопостачання на території області.

Теми: газДонецька областьопалення
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