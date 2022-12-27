У Донецькій області відключили всі газові котельні

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на території Донецької області відключили усі газові котельні через пошкодження магістрального газогону на Харківщині.

Джерело: Кириленко у Facebook

Дослівно: "Пошкодження магістрального газогону на Харківщині стало причиною вимушеного аварійного відключення котелень на території Донецької області.

На даний час усі котельні, які працюють на газу, призупинили свою роботу.

Наразі сформовані ремонтні бригади для термінового виявлення й обстеження аварійної ділянки та проведення відновлювальних робіт".

Деталі: За словами Кириленка, швидкість відновлення роботи газогону, залежатиме від характеру пошкодження та його масштабу.

Глава ОВА обіцяв додатково повідомляти про перебіг робіт, запуск котелень та відновлення газо- і теплопостачання на території області.