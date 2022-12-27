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В Донецкой области отключили все газовые котельные

Алена МазуренкоВторник, 27 декабря 2022, 22:49
В Донецкой области отключили все газовые котельные
фото: ТГ Кириленко

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что на территории Донецкой области отключили все газовые котельные из-за повреждения магистрального газопровода на Харьковщине.

Источник: Кириленко в Facebook

Дословно: "Повреждение магистрального газопровода в Харьковской области стало причиной вынужденного аварийного отключения котельных на территории Донецкой области.

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В настоящее время все котельные, работающие на газу, приостановили свою работу.

Сейчас сформированы ремонтные бригады для срочного выявления и обследования аварийного участка и проведения восстановительных работ".

Детали: По словам Кириленко, скорость восстановления работы газопровода, будет зависеть от характера повреждения и его масштаба.

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Глава ОВА обещал дополнительно сообщать о ходе работ, запуске котельных и восстановлении газо- и теплоснабжения на территории области.

Темы: газДонецкая областьотопление
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