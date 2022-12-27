Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З початку війни в Україні загинули майже 7 тис. цивільних людей – ООН

"Українська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 23:45
З початку війни в Україні загинули майже 7 тис. цивільних людей – ООН
Ілюстративне фото GETTY IMAGES

З 24 лютого по 26 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 831 жертву серед цивільного населення в Україні.

Джерело: звіт Управління ООН з прав людини

Деталі: Зокрема, ООН підтвердила загибель 6 884 та поранення 10 947 цивільних осіб.

Реклама:

Серед 6 884 загиблих:

  • 2 719 чоловіків;
  • 1 832 жінки;
  • 175 дівчат;
  • 216 хлопців;
  • 38 дітей і 1 904 дорослих, стать яких наразі невідома.

Серед 10 947 поранених:

  • 2 364 чоловіки;
  • 1 709 жінок;
  • 229 дівчат;
  • 318 хлопців;
  • 253 дитини та 6 074 дорослих, стать яких наразі невідома.

В Управлінні ООН з прав людини зазначили, що фактичні цифри цивільних жертв є значно вищими, оскільки надходження інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, і багато повідомлень потребують підтвердження. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Ізюма, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ООНУкраїнавбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Зеленський анонсував "розмову" з Верховною Радою про наступний рік
У Донецькій області відключили всі газові котельні
Окупанти пошкодили понад 700 об'єктів критичної інфраструктури – МВС
Через небезпеку загарбники пересуваються Бердянськом у цивільному одязі – ЦНС
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: