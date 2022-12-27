З початку війни в Україні загинули майже 7 тис. цивільних людей – ООН
Вівторок, 27 грудня 2022, 23:45
З 24 лютого по 26 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 831 жертву серед цивільного населення в Україні.
Джерело: звіт Управління ООН з прав людини
Деталі: Зокрема, ООН підтвердила загибель 6 884 та поранення 10 947 цивільних осіб.
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Серед 6 884 загиблих:
- 2 719 чоловіків;
- 1 832 жінки;
- 175 дівчат;
- 216 хлопців;
- 38 дітей і 1 904 дорослих, стать яких наразі невідома.
Серед 10 947 поранених:
- 2 364 чоловіки;
- 1 709 жінок;
- 229 дівчат;
- 318 хлопців;
- 253 дитини та 6 074 дорослих, стать яких наразі невідома.
В Управлінні ООН з прав людини зазначили, що фактичні цифри цивільних жертв є значно вищими, оскільки надходження інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, і багато повідомлень потребують підтвердження. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Ізюма, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька.
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