З початку війни в Україні загинули майже 7 тис. цивільних людей – ООН

З 24 лютого по 26 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 831 жертву серед цивільного населення в Україні.

Джерело: звіт Управління ООН з прав людини

Деталі: Зокрема, ООН підтвердила загибель 6 884 та поранення 10 947 цивільних осіб.

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Серед 6 884 загиблих:

2 719 чоловіків;

1 832 жінки;

175 дівчат;

216 хлопців;

38 дітей і 1 904 дорослих, стать яких наразі невідома.

Серед 10 947 поранених:

2 364 чоловіки;

1 709 жінок;

229 дівчат;

318 хлопців;

253 дитини та 6 074 дорослих, стать яких наразі невідома.

В Управлінні ООН з прав людини зазначили, що фактичні цифри цивільних жертв є значно вищими, оскільки надходження інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, і багато повідомлень потребують підтвердження. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Ізюма, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька.