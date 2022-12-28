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З початку війни в Україні загинули майже 7 тис. цивільних людей – ООН

"Українська правда"Середа, 28 грудня 2022, 00:45
Ілюстративне фото GETTY IMAGES

З 24 лютого по 26 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 831 жертву серед цивільного населення в Україні.

Джерело: звіт Управління ООН з прав людини

Деталі: Зокрема, ООН підтвердила загибель 6 884 та поранення 10 947 цивільних осіб.

Серед 6 884 загиблих:

  • 2 719 чоловіків;
  • 1 832 жінки;
  • 175 дівчат;
  • 216 хлопців;
  • 38 дітей і 1 904 дорослих, стать яких наразі невідома.

Серед 10 947 поранених:

  • 2 364 чоловіки;
  • 1 709 жінок;
  • 229 дівчат;
  • 318 хлопців;
  • 253 дитини та 6 074 дорослих, стать яких наразі невідома.

В Управлінні ООН з прав людини зазначили, що фактичні цифри цивільних жертв є значно вищими, оскільки надходження інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, і багато повідомлень потребують підтвердження. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Ізюма, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька.

Теми: ООНУкраїнавбивство
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