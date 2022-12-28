С начала войны в Украине погибли почти 7 тыс. гражданских людей – ООН

С 24 февраля по 26 декабря Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 17 831 жертву среди гражданского населения в Украине.

Источник: отчет Управления ООН по правам человека

Детали: В частности, ООН подтвердила гибель 6 884 и ранения 10 947 гражданских лиц.

Среди 6 884 погибших:

2 719 мужчин;

1 832 женщины;

175 девушек;

216 парней;

38 детей и 1 904 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Среди 10 947 раненых:

2 364 мужчины;

1 709 женщин;

229 девушек;

318 парней;

253 ребенка и 6 074 взрослых, пол которых пока неизвестен.

В Управлении ООН по правам человека отметили, что фактические цифры гражданских жертв значительно выше, поскольку поступление информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, и многие сообщения требуют подтверждения. Это касается, в частности, Мариуполя, Изюма, Лисичанска, Попасной и Северодонецка.