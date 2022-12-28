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С начала войны в Украине погибли почти 7 тыс. гражданских людей – ООН

"Украинская правда"Среда, 28 декабря 2022, 00:45
Иллюстративное фото GETTY IMAGES

С 24 февраля по 26 декабря Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 17 831 жертву среди гражданского населения в Украине.

Источник: отчет Управления ООН по правам человека

Детали: В частности, ООН подтвердила гибель 6 884 и ранения 10 947 гражданских лиц.

Среди 6 884 погибших:

  • 2 719 мужчин;
  • 1 832 женщины;
  • 175 девушек;
  • 216 парней;
  • 38 детей и 1 904 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Среди 10 947 раненых:

  • 2 364 мужчины;
  • 1 709 женщин;
  • 229 девушек;
  • 318 парней;
  • 253 ребенка и 6 074 взрослых, пол которых пока неизвестен.

В Управлении ООН по правам человека отметили, что фактические цифры гражданских жертв значительно выше, поскольку поступление информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, и многие сообщения требуют подтверждения. Это касается, в частности, Мариуполя, Изюма, Лисичанска, Попасной и Северодонецка.

Темы: ООНУкраинаубийство
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