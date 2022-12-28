С начала войны в Украине погибли почти 7 тыс. гражданских людей – ООН
Среда, 28 декабря 2022, 00:45
С 24 февраля по 26 декабря Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 17 831 жертву среди гражданского населения в Украине.
Источник: отчет Управления ООН по правам человека
Детали: В частности, ООН подтвердила гибель 6 884 и ранения 10 947 гражданских лиц.
Среди 6 884 погибших:
- 2 719 мужчин;
- 1 832 женщины;
- 175 девушек;
- 216 парней;
- 38 детей и 1 904 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Среди 10 947 раненых:
- 2 364 мужчины;
- 1 709 женщин;
- 229 девушек;
- 318 парней;
- 253 ребенка и 6 074 взрослых, пол которых пока неизвестен.
В Управлении ООН по правам человека отметили, что фактические цифры гражданских жертв значительно выше, поскольку поступление информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, и многие сообщения требуют подтверждения. Это касается, в частности, Мариуполя, Изюма, Лисичанска, Попасной и Северодонецка.