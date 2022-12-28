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Сили оборони відбили ворожі атаки біля 15 населених пунктів – зведення

"Українська правда"Середа, 28 грудня 2022, 06:07
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 15 населених пунктів – зведення
Українські військові у зоні бойових дій, фото з Facebook Генштабу

27 грудня Сили оборони відбили атаки противника в районах 15 населених пунктів.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах міста Херсон.

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Надалі залишається небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни.

Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

Наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині".

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Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На інших напрямках противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Мефедівка, Товстодубове та Вовківка Сумської області, а також Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічне, Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Коломийчиха – Луганської.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Площанка і Діброва Луганської області, а також Ямполівка, Торське та Григорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог стріляв по районах Водяного, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Времівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстріли з танків та реактивної артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Темирівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Дорожнянка, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Кам’янське та Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема постраждали Червоногригорівка Дніпропетровської області; Антонівка – Херсонської та місто Херсон. Є постраждалі серед цивільного населення.

Генштаб повідомив, що у тимчасово окупованому Севастополі загарбники активізували агітацію щодо вступу на військову службу за контрактом до збройних сил РФ.

За минулу добу українські ракетники і артилеристи уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки, 2 склади боєприпасів, а також важливий військовий об’єкт окупантів.

Теми: Збройні силиГенштаб
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