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Силы обороны отбили вражеские атаки возле 15 населенных пунктов – сводка

"Украинская правда"Среда, 28 декабря 2022, 06:07
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 15 населенных пунктов – сводка
Украинские военные в зоне боевых действий, фото из Facebook Генштаба

27 декабря Силы обороны отбили атаки противника в районах 15 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам города Херсон.

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В дальнейшем остается опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны.

Противник продолжает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

Наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской области и Спирное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клищеевка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа и Золотая Нива в Донецкой области".

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Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На других направлениях противник ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредоточивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Мефедовка, Толстодубово и Волковка Сумской области, а также Глубокое, Старица, Огирцево и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлинск, Тавильжанка, Двуречное, Купянск, Табаевка, Крохмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха – Луганской.

На Лиманском направлении огневому воздействию подверглись Площанка и Диброва Луганской области, а также Ямполовка, Торское и Григорьевка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Спирное, Берестовое, Белогоровка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещеевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг стрелял по районам Водяного, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелы из танков и реактивной артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Темировка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Дорожнянка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Каменское и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении противник продолжает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности пострадали Червоногригорьевка Днепропетровской области; Антоновка – Херсонской и город Херсон. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Генштаб сообщил, что во временно оккупированном Севастополе захватчики активизировали агитацию по вступлению на военную службу по контракту в вооруженные силы РФ.

За прошедшие сутки украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 2 склада боеприпасов, а также важный военный объект оккупантов.

Темы: Вооруженные силыГенштаб
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